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以2邦聯士兵之名紀念…喬州水壩擬更名 被批想改寫歷史

編譯盧炯燊／綜合13日電
喬治亞州拉尼爾湖及布福德水壩更名案，因遭到地方居民的強烈反對而暫時喊停。圖為民眾在拉尼爾湖戲水。(美聯社)
喬治亞州拉尼爾湖及布福德水壩更名案，因遭到地方居民的強烈反對而暫時喊停。圖為民眾在拉尼爾湖戲水。(美聯社)

喬治亞州的拉尼爾湖(Lake Lanier)及布福德水壩(Buford Dam)更名案，因遭到地方居民的強烈反對而暫時喊停，這兩個名字分別來自南北戰爭兩名邦聯士兵作為紀念。負責相關事宜的陸軍工程兵團發聲明說，目前正等待軍部的進一步指示。

代表喬州東北部地區，也就是拉尼爾湖及布福德水壩所在的共和黨籍聯邦眾議員克萊德(Andrew Clyde)11日致電工程兵團反對易名。他形容暫停易名是一個巨大勝利，因為重新命名就是試圖改寫歷史，給社區帶來巨大的成本負擔，造成不必要混亂。

拉尼爾湖是個巨大水庫，接近68平方哩，集蓄亞特蘭大東北部查塔胡奇河(Chattahoochee River)河水。二戰後建造時，以在南方邦聯軍隊中擔任二等兵的著名詩人拉尼爾(Sidney Lanier) 命名。

布福德大壩名字取自附近的布福德鎮，該鎮名字是來自南北戰爭時期維州民兵中校布福德(Algernon Sidney Buford)，南北戰爭後他在該鎮創建鐵路公司，遂以其名命名以作紀念。

工程兵團早前發出新聞稿說要依隨2021年通過的聯邦法律，把過去紀念邦聯時代人物的名字重新命名。同時推出網站讓民眾提出新名字，結果將於年底公布，唯最終選擇取決於國會。消息發出後，引起當地民眾強烈不滿。

喬州另一共和黨籍聯邦眾議員斯科特(Austin Scott)是新軍事基地名字的委員會委員，他強調委員會從未打算將拉尼爾湖重新命名。

反對易名組織 Lake Lanier Association的董事莫里斯 (Clyde Morris) 認為，邦聯、拉尼爾與布福德之間的聯繫實太遙遠了，無法證明更改名字是合理的。他說每個人因其名字而聞名，主要是事蹟而不是在軍隊的時間。

喬州 眾議員 共和黨

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