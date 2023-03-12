俄州百年豪宅「禁售華日非裔」 白人夫婦被迫簽歧視條款

俄勒岡州一對白人夫婦發現位於波特蘭奧斯威戈湖的房屋，所有權文件竟附帶一項有100年歷史的種族主義條款。(谷歌地圖)

俄勒岡州一對白人夫婦發現，其價值180萬元房屋的所有權文件中，竟附帶一項有100年歷史的種族主義 條款，該條款載明不得將房屋出售給非裔、日裔 或華人 買家。

2018年科平(Gerrit Koepping)與他的妻子伊莉莎白·澤樂(Elisabeth Zeller)簽署位於波特蘭奧斯威戈湖(Lake Oswego)房屋的交易時，對合約中的種族主義條款感到震驚，之後他們一直努力想改變合約內容。

科平和澤樂反對這一項古老的條款，條款聲明這棟房產不得由任何非裔、華人或日裔後代「使用或占有」，「除非這些族裔的個人作為屋主的傭人被雇用」。

但土地註冊公司與法院書記官辦公室均告知他們，所有權文件屬於永久紀錄的一部分。

科平向「俄勒岡人報」(The Oregonian)表示，「儘管該條約既可惡又傷人，但卻是要買我的房子必須簽署的合法文件。我不僅在可怕的種族主義聲明中加上我的名字，我還加入了好幾代人。」

三年來科平聯繫當地的郡委員會、法官和地方政府官員，試圖消除該條款。

2022年8月科平向越裔丹尼爾·阮(Daniel Nguyen)求助，丹尼爾是奧斯威戈湖市議會第一個當選的有色族裔成員，現為民主黨籍州眾議員。

丹尼爾提出一項新法案，允許屋主在沒有非法協議的情況下得以索求新文件，他對科平的決心表示讚賞。

新法案並非強制性，而且必須由屋主發起。

舊文件則將被保存於分隔的檔案中，身為歷史學者，科平說「保留過去的紀錄」很重要。

1917年最高法院宣判禁止種族分區後，「限制性協議」在全美受到歡迎。

1948年最高法院裁定各州不能實施種族主義限制，然而限制性條款的影響一直延續到1968年，國會才完全禁止並通過「公平住房法」(Fair Housing Act)。

科平的房屋雖然建於1969年，但房屋位於1923年由俄勒岡州鋼鐵公司(OI&S)開發的土地上。