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綁架4美國人引眾怒 墨販毒集團發信道歉、交5兇手跪地

行李箱被摔壞 達美航空13賠1 婦歡喜承諾當忠實顧客

記者顏伶如／綜合報導
佛州一名女子搭乘達美航空時行李箱受損(左)，卻獲賠13只大小不同的行李箱(右)，讓她笑到飆淚。(取自福斯新聞Twitter)
佛州一名女子搭乘達美航空時行李箱受損(左)，卻獲賠13只大小不同的行李箱(右)，讓她笑到飆淚。(取自福斯新聞Twitter)

佛羅里達州一名婦女上個月搭乘達美航空公司(Delta Air Lines)時，她的印有特殊孔雀圖樣的行李箱在托運過程中毀損；她向航空公司投訴後，共收到13只行李箱運送到家；她在TikTok分享航空公司「13賠1」的作業疏失表示，這起烏龍事件讓她笑到流淚，完全接受航空公司道歉，也將繼續當達美航空的忠實顧客。

29歲的佩頓‧湯普森(Peyton Thompson)是多個醫療機構做放射線技師。她接受福斯數位新聞(Fox News Digital)訪問時說，出門工作時通常透過Airbnbs尋找住處，隨身攜帶物品必須能夠裝得進車子。

她說，事發當時要到紐約州工作，在雪城漢考克國際機場(Syracuse Hancock International Airport)領取行李時，發現印有特殊孔雀圖樣的行李箱明顯毀損，一個脫落輪子把行李箱硬殼也都扯開，露出箱內襯裡。她表示，下飛機當天遇到大風雪，由於另外兩個輪子也受損，她只能提著破損的行李箱走過積雪與結冰。

湯普森說，向航空公司提投訴後，收到一封電郵回應，內容寫道由於投訴案數量龐大，恐怕耗時一個月才能處理。她說，後來又收到一封來自達美客服代表的致歉信，告知將賠償行李箱。

她表示，收到達美航空寄來的網址，讓她自行挑選希望獲得賠償的行李箱款式，填寫完成後收到確認通知。

她指出，兩周後陸續收到九封確認通知，她認為是系統出錯，不久後卻接到Airbnbs屋主通知有大批包裹寄達，九件大件包裹都是行李箱。她說，其中三件是行李箱組合，因此總共收到13只行李箱。

湯普森說，包裹多到車子都裝不下，跟父母視訊通話時笑個不停，「真的太爆笑了」。她表示，後來根據收到的退貨辦法已將多餘行李箱寄回廠商。

湯普森的TikTok影片瀏覽人次已破百萬。她表示，願意接受達美航空道歉，接下來會繼續當忠實顧客。

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