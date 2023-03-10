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特斯拉自駕不識警消車？NHTSA要查

編譯陳韻涵／綜合9日電
一輛2014年出廠的特斯拉Model S休旅車2月在自動駕駛模式時，方向盤無預警掉落，導致汽車失控撞上停在路旁的一輛消防車。全國公路交通安全管理署已展開調查。(路透)
一輛2014年出廠的特斯拉Model S休旅車2月在自動駕駛模式時，方向盤無預警掉落，導致汽車失控撞上停在路旁的一輛消防車。全國公路交通安全管理署已展開調查。(路透)

針對特斯拉(Tesla)休旅車(SUV)方向盤掉落造成致命車禍事件，全國公路交通安全管理署(NHTSA)8日宣布著手進行調查。

美聯社報導，這起車禍2月18日發生在加州，一輛2014年出廠的特斯拉Model S休旅車在自動駕駛模式時，方向盤無預警掉落，導致汽車失控撞上停在路旁的一輛消防雲梯車。

此案是NHTSA更廣泛調查特斯拉自駕模式釀成車禍的一環，NHTSA去年起更積極追查特斯拉的安全問題，特斯拉也多次宣布召回維修。

本案中，Model S的駕駛人在車禍中當場喪生，一名乘客重傷，四名消防員輕傷，康曲柯士達郡(Contra Costa County)消防局造價140萬元的雲梯車損毀。 

NHTSA要追查自駕系統如何在高速公路上偵測與應對停泊的救難車輛，全美至少傳出14起特斯拉在啟動自駕功能時，與緊急救難車輛發生車禍。

不過，有幾宗車禍不全然是在自駕系統啟動時出事，例如俄亥俄州公路巡警(Ohio State Highway Patrol)判定，去年11月一輛警車遭特斯拉撞上時，就並未啟動自駕模式。

當局表示，加州的雲梯消防車在意外發生時有開警示燈，斜停在路上以保護處理前一起無人受傷事件中緊急救難人員的安危。

康曲柯士達郡消防局長布羅沙爾(Lewis Broschard III)表示，消防局關切未注意前方狀況駕駛對於局內同仁、乘客及第一線搶救人員造成的威脅，惟恐造成不必要的傷亡與風險，呼籲駕駛人減速避開警消車輛。

國際消防長協會(International Association of Fire Chief)執行長布朗(Rob Brown Jr.)也關切自駕車撞上臨停緊急車輛的事故，稱這些事件危及消防隊員、醫療人員與救治對象的安全。

NHTSA本月8日上網公告，顯示多達12萬輛特斯拉Model Y多功能車的方向盤可能會從轉向柱上掉落。

NHTSA已收到兩宗申訴，指2023年式的Model Y在轉向柱與方向盤的螺栓未裝好便交車，兩起事件都發生在里程數很低的時候，即交車後沒多久；此設計有卡榫可以固定方向盤，但當車輛行駛中遭到外力撞擊便會脫落。

特斯拉 自駕車 車禍

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