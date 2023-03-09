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員工推特問有沒被炒?馬斯克質疑他為錢對質 又道歉

記者胡玉立／綜合報導
推特老闆、億萬富豪馬斯克推文質疑一名懷疑自己被開除的員工的問題後，公開向這名有殘疾的員工道歉。(美聯社)
推特老闆、億萬富豪馬斯克推文質疑一名懷疑自己被開除的員工的問題後，公開向這名有殘疾的員工道歉。(美聯社)

推特(Twitter)在億萬富翁馬斯克(Elon Musk)掌理下，員工前途似乎充滿變數；2021年進入推特的冰島人舍利爾森(Haraldur Thorleifsson)上周突然無法登入公司帳號，他猜想自己大概失業了，卻一連九天得不到推特回覆；於是，舍利爾森6日上推特發文，希望大老闆馬斯克直接給他一個答案。馬斯克果然注意到這位推特員工的存在；兩人之後的互動，堪稱一絕。

舍利爾森表示，他上周發現自己和其他200名推特員工一樣被擋在公司電腦系統外。有感於馬斯克接管推特後，公司即處在裁員和解雇的混亂裡，基於公司九天都未回答他是否仍受雇，舍利爾森決定向馬斯克發出推文，看能否引起這位億萬富翁的注意，搞清楚自己到底處在什麼狀況。

舍利爾森推文給馬斯克，「你完全有權利解雇我。但要是能先讓我知道更好！」、「如果有夠多人轉發推文，你會在這裡回答我嗎？」

馬斯克最終注意到舍利爾森，開始提出一堆問題，包括詢問他的工作，質疑平日需坐輪椅、患有肌肉萎縮症的舍利爾森的殘疾和住宿需求；馬斯克還發推文指舍利爾森的推特帳戶很有名，是個有錢人，「在公開場合與我對質，是為了獲得大筆報酬」。

兩人互動過程中，舍利爾森說他收到電郵，告知他已不再受雇；然而，7日下午，馬斯克又改變了主意。

「我想我對舍利爾森的情況有誤解，我要向他道歉。我的誤解是因為我被告知了一些不真實的事，就算有些是真的，也沒什麼意義，」馬斯克推文寫道：「舍利爾森正考慮繼續留在推特。」

馬斯克推文後，舍利爾森沒未立即回覆媒體詢問，但他之前以電郵表示，這幾天的體驗「超現實」。

舍利爾森長住冰島，有15萬多名推特粉絲。推特先收購了他的初創公司Ueno，然後舍利爾森選擇固定領工資而非一次性拿到推特收購款項；冰島媒體稱此舉很聰明，因為這樣他就不必繳太高的冰島稅款。

推特 馬斯克 冰島

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