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貓咪怎在這？維州機場X光安檢 驚見行李「躲貓貓」

編譯徐薏茹／綜合4日電
運輸安全管理局人員日前在維吉尼亞州諾福克國際機場安檢時，在X光掃描行李時攔截到活生生的貓。(取自推特)
運輸安全管理局人員日前在維吉尼亞州諾福克國際機場安檢時，在X光掃描行李時攔截到活生生的貓。(取自推特)

運輸安全管理局(TSA)人員在機場安全檢查站攔截過各種物品，包括破舊骯髒的紙鈔貨幣、手榴彈、藏在髮圈內的毒品等無奇不有，最驚人的是TSA還曾經在登機行李攔截到活生生的貓，3日在維吉尼亞州諾福克國際機場(Norfolk International Airport)即發生這樣的案例。

TSA在推特(Twitter)發布一張X光影像，畫面顯示儀器掃描發現可憐的貓咪，TSA的貼文呼籲：「各位寵物飼主注意：請不要讓你的寵物通過X光掃描儀。這是災難般的錯誤！」

TSA發言人麗莎．法布斯坦(Lisa Farbstein)向有線電視新聞網(CNN)透露：「這是一個乘客帶著寵物旅遊的案例，他們知道寵物在登機行李中，因為檢查的是一個寵物旅行用籠子/箱子。看起來這名飼主可能不知道通過安檢時要把寵物從行李中取出來，或是忘記了。」

法布斯坦說：「發生這種情況時，他們必須從頭再來一遍，意思是該乘客和貓咪都必須重新開始安檢。」

法布斯坦說明，乘客必須將寵物從登機行李中取出，抱著寵物通過金屬探測器，或綁牽繩讓寵物自行通過金屬探測器，這是攜帶小型犬旅行的慣常做法。

若乘客攜帶的是貓咪，在沒有牽繩的情況下，法布斯坦強烈建議乘客要求在私人檢查室偵測，因為貓通常比狗更容易受到驚嚇，可能扭動掙扎、抓咬，試圖跳脫逃離。

機場 維吉尼亞州 毒品

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