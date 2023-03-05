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匹茲堡婦失蹤被當死了 30年後波多黎各療養院「復活」

編譯俞仲慈／綜合4日電
目前83歲的派翠西亞·科普塔(右)在30年前失蹤時的模樣。(警方檔案)
目前83歲的派翠西亞·科普塔(右)在30年前失蹤時的模樣。(警方檔案)

賓州匹茲堡(Pittsburgh)一名婦女在失蹤多年並被宣告死亡後，突然又被發現其實這位婦女多年來一直住在波多黎各(Puerto Rico)一家療養院，死而復活的消息，令家屬又驚又喜。

匹茲堡羅斯鎮(Ross Township)警局日前舉行記者會，宣布派翠西亞·科普塔(Patricia Kopta)因失蹤被宣告死亡長達30年後，被證實依然在世，而且住在波多黎各一家療養院。

羅斯鎮警局副局長科爾赫普(Brian Kohlhepp)證實，科普塔1992年拋下丈夫和兄弟姐妹，獨自前往波多黎各，遊蕩在北部地區城鎮，但科普塔對於自己的來歷三緘其口，外人無從得知她的真實身分。

根據哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，1999年科普塔被認定為需要照護的病患而被送往療養院，而且因為罹患失智症，無意間透露的談話內容，讓外界終於取得揭開她身分之謎的線索。

去年一名社工人員向當局通報現年83歲的科普塔仍在世的消息，而且經過DNA檢測，證實科普塔的身分。

「震驚，我完全不敢相信，整個人震驚不已。」78歲的妹妹葛洛麗亞·史密斯(Gloria Smith)向記者表示，姊姊在玻璃公司工作10年後，又在匹茲堡藝術學院(Art Institute of Pittsburgh)擔任電梯操作員，隨後精神出現異常，「她說她看到了天使」，史密斯回憶道。

不久之後，科普塔開始在街頭傳教，還被醫生診斷罹患「自大型妄想症」(delusions of grandeur)並且有精神分裂跡象，一度被送進療養院，出院後一直在街頭傳教，直到1992年失蹤。

科普塔丈夫鮑勃(Bob Kopta)告訴美聯社記者，妻子失蹤時，兩人已結婚20年，現年86歲的鮑勃回憶表示，由於妻子曾提及想去波多黎各，因此他在妻子失蹤後，曾經在波多黎各報紙刊登尋人啟事，但沒有獲得任何消息。

鮑勃在妻子失蹤七年後，拿到一張死亡證明書，而且多年來沒有再婚，但他表示，雖然很高興知道妻子獲得妥善照顧，但坦承不會去探望她，因為他正試圖忘記過去。

療養院 檢測 失智

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