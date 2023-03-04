全美首例 田州禁公開表演變裝秀

田納西州議會討論立法禁止在公共場合表演變裝秀，遭到變裝秀表演者和LGBTQ團體於議場外抗議。(美聯社)

田納西州 參議會2日下午通過禁止在公共場合表演變裝秀(drag shows)的法案，稍早傳出曾身著女裝拍照的共和黨籍州長李伊(Bill Lee)數小時後即簽署，讓田州成為全美第一個禁止變裝秀的州。媒體報導預測，今後變裝秀在田州可能轉為地下化。

李伊同時還簽署了禁止為田州兒童提供性別確認(gender-affirming)醫療的法案。

社群網站Reddit日前傳出一張李伊高中紀念冊裡的照片，他在照片中身著女裝。李伊澄清說，穿著女裝參加高中足球賽搞笑，與變裝皇后穿著洋裝上台表演，兩者之間差別極大。

然而，在田州偏鄉地區從事變裝秀表演的史克爾頓(Hella Skeleton)說，其實界線並不明顯。

史克爾頓分析，李伊以「我是不經心地開玩笑」為藉口，令人感到匪夷所思，因為許多變裝秀就是在搞笑。

史克爾頓說：「很顯然的，如果異性戀男子打扮成很糟糕的變裝，一點問題都沒有，但如果同性戀 者、跨性別 者做同樣的事情，就變得不行。」

禁止變裝秀法案的共同提案人、共和黨籍州眾議員強生(Jack Johnson)表示：「我們是在保護孩子、家庭與家長，他們希望能帶孩子到公共空間。我們並沒有要攻擊任何人或鎖定任何人。」

法案條文用詞引起男女同性戀、雙性戀、跨性別者(LGBTQ)族群關切，變裝秀表演者的定義為「男性或假扮女性者」。

美國民權聯盟(American Civil Liberties Union，ACLU)田納西州支部跨性別正義倡議主管西頓(Henry Seaton)說，法案條文用詞結果可能衝擊全州所有男同性戀者，不只是變裝秀表演者受影響而已。

西頓說，法案是以微妙且陰險的手段進一步讓跨性別人士遭到犯罪化。

同性戀人士的各種「驕傲」(Pride)節慶，恐怕也將因為這項法案上路而出現寒蟬效應。田州新法通常於7月1日上路實施，但禁止變裝秀法案今年1月間悄悄通過修正案，訂於4月實施，時間點剛好趕在6月的「驕傲月」(Pride Month)之前。