謀殺妻兒定罪 南卡知名律師梅道恐囚30年

南卡羅來納州名律師梅道(中)涉嫌殺害妻兒，2日被判謀殺罪名成立，將面臨30年刑期；在判決宣布後，梅道當庭被戴上手銬還押。(美聯社)

遭控2021年槍殺妻子與兒子的南卡羅來納州 知名律師梅道(Alex Murdaugh)，2日傍晚被陪審團裁定罪名成立，面臨30年監禁。

辯護律師葛瑞芬(Jim Griffin)結辯時強調，調查人員對於整起案件從一開始就只鎖定梅道一人，調查過程漏洞百出，可能指向其他嫌疑人士的任何證據都不曾獲得搜集，例如指紋或從瑪姬‧梅道(Maggie Murdaugh)、保羅‧梅道(Paul Murdaugh)衣服進行DNA採樣。

葛瑞芬對陪審團說，如果梅道真的槍殺了妻兒，「怎麼可能在幾分鐘之內都沒有留下一絲證據？」

54歲的梅道被定謀殺罪之後，面臨30年有期徒刑。

2021年6月7日，52歲的瑪姬‧梅道與22歲兒子保羅‧梅道在位於南卡羅萊納州柯勒頓郡(Colleton County)住處狗籠旁遭到槍擊 ，雙雙身亡。瑪姬‧梅道被來福槍擊中四、五槍，保羅‧梅道被霰彈槍開了兩槍。

檢察官米杜爾(John Meadors)結辯時則說：「不是所有的問題都有解答，法律也沒有如此要求。」

根據檢方調查，從瑪姬‧梅道與保羅‧梅道停止使用手機 到梅道離開住處轉往探視身體不佳的母親，中間大約有不到17分鐘時間。

檢方指出，梅道謀殺妻兒的動機是害怕長年向律師事務所及客戶竊取公款共計數百萬元的真相即將曝光，原本良好的形象恐將毀於一旦。檢方指出，梅道企圖利用妻兒之死將自己塑造成值得同情的受害者，轉移外界對於公款遭竊的注意。

葛瑞芬說，只有17分鐘的時間，梅道必須是個魔術師，才能讓所有證據消失。

檢方掌握的重要證據之一，便是拍下梅道與妻兒聲音的一段影片，地點就在狗籠旁，檢方研判拍攝時間就是作案之前的倒數時刻。由於調查人員無法破解保羅‧梅道iPhone手機，這段影片在案發後一年才被調查人員發現。

長達一年八個月期間，梅道聲稱不在狗籠附近，直到在庭上作證時才改口承認。