我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德航班遇亂流7傷 迫降維州 奧斯卡影帝妻報平安

南加東谷好市多出現盜竊團伙 聲東擊西偷她錢包

母奶遭吸奶器污染 男嬰感染亡 CDC籲徹底消毐器具

編譯周芳苑／綜合2日電
由於母乳吸奶器遭到污染，造成去年一名男嬰感染「阪崎腸桿菌」而死亡。公衛官員提醒新生兒的父母親確實消毒奶瓶和母乳餵哺器具。(美聯社)
由於母乳吸奶器遭到污染，造成去年一名男嬰感染「阪崎腸桿菌」而死亡。公衛官員提醒新生兒的父母親確實消毒奶瓶和母乳餵哺器具。(美聯社)

疾病防治中心(CDC)2日公布報告，一名男嬰去年食用取自污染吸奶器(breast pump)的母奶而罕見感染、導致死亡，官員因此警告新生兒的父母親確實消毒奶瓶和母乳餵哺器具。

根據CDC的報告，這名死亡的早產男嬰感染「阪崎腸桿菌」(Cronobacter sakazakii)，這種細菌去年曾引發亞培公司(Abbott)嬰兒配方奶粉大規模召回、進而造成全美配方奶粉短缺。

這個感染事件並非來自受污染配方奶粉，而與母乳的集乳器具有關。

這名男嬰住院時透過一根管子被餵食母乳和液體母乳強化劑的混合物；基因測序顯示，男嬰所受感染與家裡吸奶器分離出來的細菌有關聯，而被擠出的母乳、醫院使用的吸奶器和液態母乳強化劑樣本經細菌檢測全部沒有問題。

調查發現，男嬰家裡使用的吸奶器在水槽中清潔、消毒，但是，有時在仍潮濕時組裝。

CDC兒科傳染病專家茱莉亞‧哈斯頓(Julia Haston)說，從這個案例可看出，「阪崎腸桿菌」在生活環境裡處處可見，足可造成嚴重且致命的感染。

哈斯頓表示，雖然細菌無所不在，人們還是可以採取措施預防感染，包括餵哺嬰兒之前將自己的雙手、相關工具和所有可能接觸的表面徹底清洗、消毒並且擦乾。

CDC 檢測 疾病防治中心

上一則

眾院共和黨提「雙親法案」 強調教育知情權

下一則

通膨持續 更多國人指望退稅維生計 調查：平均僅3140元

延伸閱讀

時隔四年 南韓中小學舉行無口罩實體開學典禮

時隔四年 南韓中小學舉行無口罩實體開學典禮
噁 日本天皇去過的湯屋 被揭1年只換2次水

噁 日本天皇去過的湯屋 被揭1年只換2次水
禽流感雖趨緩 蛋價居高不下

禽流感雖趨緩 蛋價居高不下
日本百年溫泉旅館被爆清潔超隨便 「一年只換兩次水」

日本百年溫泉旅館被爆清潔超隨便 「一年只換兩次水」

熱門新聞

攸關老年人退休生活收入的社安金計畫，面臨再過十年恐將破產的危機。路透

每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧

2023-02-23 12:05
跨黨派國會參議員研商是否提高領取社安金的退休年齡，以及成立基金避免社安資金用罄。(Getty Images)

領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」

2023-02-28 21:15
紐約時報報導，一些在美非法居留數十年的無證客，最近幾年紛紛自願返鄉。圖為德州南部艾爾帕索的美墨邊境。(美聯社)

工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉

2023-03-01 11:01
今年各州將通盤檢討醫療補助計畫參加者的資格，估計最多有1400萬人可能因此失去醫療保險。(Getty Images)

1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知

2023-02-26 21:43
特斯拉執行長馬斯克。（路透）

馬斯克轉發新冠源自實驗室洩漏 環時轟：砸中國的鍋？

2023-03-01 11:17
2月28日縣議會開會前，大批屋主和市民集中抗議，要求阿縣終結暫停驅逐令。（記者劉先進／攝影）

華人房東絕食3天 終於等來暫停驅逐令終結

2023-03-01 21:39

超人氣

更多 >
她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬

她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬
「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡

「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡
柏克萊加大驚見自焚男 火舌吞噬全身 場面駭人

柏克萊加大驚見自焚男 火舌吞噬全身 場面駭人
美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業

美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業
何處可輕鬆享退休生活？全美這幾個城市入選

何處可輕鬆享退休生活？全美這幾個城市入選