母奶遭吸奶器污染 男嬰感染亡 CDC籲徹底消毐器具

由於母乳吸奶器遭到污染，造成去年一名男嬰感染「阪崎腸桿菌」而死亡。公衛官員提醒新生兒的父母親確實消毒奶瓶和母乳餵哺器具。(美聯社)

疾病防治中心 (CDC )2日公布報告，一名男嬰去年食用取自污染吸奶器(breast pump)的母奶而罕見感染、導致死亡，官員因此警告新生兒的父母親確實消毒奶瓶和母乳餵哺器具。

根據CDC的報告，這名死亡的早產男嬰感染「阪崎腸桿菌」(Cronobacter sakazakii)，這種細菌去年曾引發亞培公司(Abbott)嬰兒配方奶粉大規模召回、進而造成全美配方奶粉短缺。

這個感染事件並非來自受污染配方奶粉，而與母乳的集乳器具有關。

這名男嬰住院時透過一根管子被餵食母乳和液體母乳強化劑的混合物；基因測序顯示，男嬰所受感染與家裡吸奶器分離出來的細菌有關聯，而被擠出的母乳、醫院使用的吸奶器和液態母乳強化劑樣本經細菌檢測 全部沒有問題。

調查發現，男嬰家裡使用的吸奶器在水槽中清潔、消毒，但是，有時在仍潮濕時組裝。

CDC兒科傳染病專家茱莉亞‧哈斯頓(Julia Haston)說，從這個案例可看出，「阪崎腸桿菌」在生活環境裡處處可見，足可造成嚴重且致命的感染。

哈斯頓表示，雖然細菌無所不在，人們還是可以採取措施預防感染，包括餵哺嬰兒之前將自己的雙手、相關工具和所有可能接觸的表面徹底清洗、消毒並且擦乾。