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推出50餘年… 「哭泣印地安人」反污染廣告 將下架

記者張聲肇／綜合報導
鐵眼寇迪主演的「哭泣的印第安人」廣告在播出超過50年後，終於向觀眾告別了。圖為鐵眼寇迪1986年的檔案照。(美聯社)
鐵眼寇迪主演的「哭泣的印第安人」廣告在播出超過50年後，終於向觀眾告別了。圖為鐵眼寇迪1986年的檔案照。(美聯社)

留著辮子、身著鹿皮衣的演員鐵眼寇迪(Iron Eyes Cody)扮演的印第安男人，坐在獨木舟上，看到美麗的家園被煙囪和垃圾占領，滴下一滴清淚；美國人在電視上看了半世紀的「哭泣的印第安人」(Crying Indian)廣告終於要被撤下了。

來源：youtube

這部廣告短片的版權所有人「永保美國美麗」(Keep America Beautiful)非營利社團老早前就想讓它退休，27日終於宣布，把廣告片的所有權轉交給美國印第安人全國議會(National Congress of American Indians)，而認為這個廣告從1971年問世到現在一直都很「不恰當」的印第安人全國議會，打算讓它壽終正寢。

議會主席萊特(Larry Wright, Jr.)說，他的組織很樂意接下監督該廣告片是否受到正確運用的任務，今後只能在歷史脈絡清楚的情況下使用。

「哭泣的印第安人」大紅大紫之後，義大利裔的鐵眼寇迪隨後又拍了三部公益廣告，也讓他成為80多部電影的主、配角；美聯社報導，他在25年中走遍各地中小學，宣揚不要亂丟垃圾的好習慣。寇迪的義子勞勃寇迪(Robert Cody)說，這段廣告的立意和本質都非常良善，還曾上美國最佳100廣告榜。

奧克拉荷馬州僑克濤部落(Choctaw Nation)出身的科羅拉多州立大學新聞學教授珍妮佛‧傅爾森(Jennifer J. Folsom)說，她從小就看這段宣傳片，當時，大家確實還有亂丟垃圾的習慣，溪流也不斷受到汙染。但她長大後，才注意到，媒體根本不在意原住民環保分子做了什麼。

她認為，「永保美國美麗」組織把這部宣傳片的管理權交給原住民議會，是「適當」之舉，由這「可以信賴」的機構接管該片提倡了50多年的論述，可以讓外界更正確地體認原住民對環保的貢獻。

原住民 奧克拉荷馬州 義大利

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