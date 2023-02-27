海軍汲取教訓 造艦不再速產追求新科技

海軍因應過去造艦缺失，已設法避免在新一代驅逐艦重蹈覆轍。圖為一艘最新型「朱瓦特級」驅逐艦，在緬因州菲普斯堡駛出港口。(美聯社)

海軍官員表示，現已汲取以往教訓，減緩新一代驅逐艦的設計及採購，不再把太多新科技塞入新戰艦，也不求加速生產，以免再犯最近造艦出的錯。

美聯社報導，一些求速度而設計生產的新戰艦，因為毛病叢生提前退役；有艘造價133億元的航空母艦要用新的彈射裝置來助艦載機起飛，因此追加成本。一艘匿蹤驅逐艦在先進火砲系統安裝前就造好艦身，結果武器安裝了，還是銷毀。

海軍官員表示，以後會確保新科技如強大雷射武器與極音速飛彈 成熟，再追加施工。

海軍軍令部長吉爾戴(Admiral Michael Gilday)表示，軍方有時很難受地學到：追求過快，反而犯大錯。

吉爾戴上周在聖地牙哥 市一場國防產業官員集會上表示，大家應深思熟慮，別好高鶩遠，超過能力所及，搶快過了頭。

海軍研發採購助理部長發言人瑞斯內克(Javan Rasnake)指出，至於新的匿蹤驅逐艦，海軍會進行更多陸上測試，借用即將加入艦隊的最新驅逐艦上雷達及鎖定系統，減少風險後，再造新艦。

瑞斯內克表示，海軍另與造艦廠、設計方共事，精修新戰艦的藍圖、成本估計、造艦團隊及供應預測值。

海軍還是打算把一些新科技，安裝到新驅逐艦上。

上周海軍給洛克希德馬丁公司12億元合約，期生產航速五倍音速的極音速飛彈，由驅逐艦上發射。去年夏天，海軍簽下第一份設計合約，想讓新驅逐艦加裝極音速飛彈，以及威力強到能擊落戰機的雷射武器。

Avascent機構國防分析師 卡瑞斯(Matt Caris)表示，海軍能平衡可靠、買得起又可購置的最佳科技，做對而不出錯，這件事最重要。

卡瑞斯表示，海軍正試著把一些有潛力空前一新的戰力，以盡可能最低風險及革命性的流程，安裝到新造船艦；這種教訓，是由一長串丟臉採購項目而學到的。