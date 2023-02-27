我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特裁員將被迫回江蘇老家 華女難捨金山

楊紫瓊創紀錄成演員工會獎首位亞裔影后 激動飆F字

德州3高中生募款 助8旬校工退休 愛心湧入募逾27萬元

編譯徐薏茹／綜合26日電
德州卡利斯堡高中管理員詹姆斯先生(左二)，與為他發動募款的三名學生合照。(GoFundMe網站)
德州卡利斯堡高中管理員詹姆斯先生(左二)，與為他發動募款的三名學生合照。(GoFundMe網站)

德州卡利斯堡高中(Callisburg High School)學生發起募款活動，幫助高齡80歲、原已退休的校工詹姆斯先生(Mr. James)，他因房租上漲不得不重回工作崗位；截至26日，活動已募得超過27萬元，超過8600人參與。

三名學生2月15日在GoFundMe平台建立募款項目，原目標是籌募1萬元，幫忙負擔詹姆斯先生的房租、餐費和每月的帳單。

學生瑟曼(Greyson Thurman)在募款文宣寫下：「大家好，我正在為我們的校工募款，他正為房租苦惱，不得不結束退休生活以繼續支付上漲的房租，只要一點點錢就能改變他的生活。」瑟曼首先在TikTok分享此募款活動，觀看人次達將近兩萬人。

福斯(Fox)地方附屬電視台KDFW報導，詹姆斯的房租上漲至月租約400元，為了負擔房租，他只好在1月重返就業，擔任學校管理員，卡利斯堡高中的學生聽聞消息後，一些人決定以詹姆斯的名義在GoFundMe募款，並找當時在社群媒體有2000人以上追蹤的瑟曼幫忙分享，希望能引起大眾注意。

學生尤斯柯(Marti Yousko)向電視台透露：「我們知道在卡利斯堡這樣的小鎮，人們會想要幫忙、支持我們，尤其是這類的事情。」瑪斯柯說詹姆斯聽聞募款活動後回應：「沒關係的。」

TikTok上的網友稱讚學生們的善心，一名網友留言：「因為你們正在做的事，讓未來看起來更明亮。」

尤斯柯說詹姆斯非常和善，「非常害羞內向」因此不便接受訪問。卡利斯堡校長賀柏(Jason Hooper)表示，詹姆斯不希望成為鎂光燈焦點，但他非常感激學生的善舉。

上周募款達到2萬8000元時，瑟曼表示他與其他學生只希望詹姆斯能平靜退休，詹姆斯已工作70年，「沒有人應該工作一輩子，他們值得享受一切。」

退休 社群媒體 TikTok

上一則

海軍汲取教訓 造艦不再速產追求新科技

下一則

401(k) 百萬富翁 去年驟減三分之一

延伸閱讀

NBA／詹姆斯兒子選秀預測升至第10 球探：防守很恐怖

NBA／詹姆斯兒子選秀預測升至第10 球探：防守很恐怖
NBA／詹姆斯與喬丹誰是史上最佳？艾佛森有最棒答案

NBA／詹姆斯與喬丹誰是史上最佳？艾佛森有最棒答案
NBA／湖人爭季後賽關鍵23戰 詹姆斯：想辦法全上

NBA／湖人爭季後賽關鍵23戰 詹姆斯：想辦法全上
NBA／明星賽組團不敗傳說 詹姆斯拚6連霸

NBA／明星賽組團不敗傳說 詹姆斯拚6連霸

熱門新聞

推特上一張由一名加州網友貼出的圖片引發熱議。(截自推特)

您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友

2023-02-20 14:04
攸關老年人退休生活收入的社安金計畫，面臨再過十年恐將破產的危機。路透

每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧

2023-02-23 12:05
(取自YouTube)

外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬

2023-02-19 16:55
情人節的紐約街頭。但丕優研究中心發現，約六成美國年輕男性不婚、無女友、沒性生活、感到孤寂，人數幾乎是同齡層女性的兩倍。(路透)

年輕男性怎麼了？調查：六成不婚、無女友、沒性生活

2023-02-22 20:27
佛羅里達州一名85歲婦人20日正在遛狗，一隻3公尺長的鱷魚從水裡爬出來，先攻擊小狗，接著把試圖打退牠的老婦撞倒在地，然後咬住她的腳，把人拉進了水里。（Getty Images / St. Lucie County Sheriff's Office）

佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡

2023-02-22 12:06
20歲的郝強(John Hao)日前在密州大校園槍擊案中不幸中彈。(GoFundme截圖)

密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損

2023-02-19 09:22

超人氣

更多 >
身首異處遭烹煮…蔡天鳳頭顱在「大湯鍋」被尋獲 港媒：還算完整

身首異處遭烹煮…蔡天鳳頭顱在「大湯鍋」被尋獲 港媒：還算完整
蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘前公公情婦

蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘前公公情婦
蔡天鳳遭碎屍 夫：謝謝出現在我生命 公公心痛：像沒血緣女兒

蔡天鳳遭碎屍 夫：謝謝出現在我生命 公公心痛：像沒血緣女兒
美國出手制裁援俄 將5家中國企業列入實體清單

美國出手制裁援俄 將5家中國企業列入實體清單
1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知

1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知