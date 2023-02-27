德州3高中生募款 助8旬校工退休 愛心湧入募逾27萬元

德州卡利斯堡高中管理員詹姆斯先生(左二)，與為他發動募款的三名學生合照。(GoFundMe網站)

德州卡利斯堡高中(Callisburg High School)學生發起募款活動，幫助高齡80歲、原已退休 的校工詹姆斯先生(Mr. James)，他因房租上漲不得不重回工作崗位；截至26日，活動已募得超過27萬元，超過8600人參與。

三名學生2月15日在GoFundMe平台建立募款項目，原目標是籌募1萬元，幫忙負擔詹姆斯先生的房租、餐費和每月的帳單。

學生瑟曼(Greyson Thurman)在募款文宣寫下：「大家好，我正在為我們的校工募款，他正為房租苦惱，不得不結束退休生活以繼續支付上漲的房租，只要一點點錢就能改變他的生活。」瑟曼首先在TikTok 分享此募款活動，觀看人次達將近兩萬人。

福斯(Fox)地方附屬電視台KDFW報導，詹姆斯的房租上漲至月租約400元，為了負擔房租，他只好在1月重返就業，擔任學校管理員，卡利斯堡高中的學生聽聞消息後，一些人決定以詹姆斯的名義在GoFundMe募款，並找當時在社群媒體 有2000人以上追蹤的瑟曼幫忙分享，希望能引起大眾注意。

學生尤斯柯(Marti Yousko)向電視台透露：「我們知道在卡利斯堡這樣的小鎮，人們會想要幫忙、支持我們，尤其是這類的事情。」瑪斯柯說詹姆斯聽聞募款活動後回應：「沒關係的。」

TikTok上的網友稱讚學生們的善心，一名網友留言：「因為你們正在做的事，讓未來看起來更明亮。」

尤斯柯說詹姆斯非常和善，「非常害羞內向」因此不便接受訪問。卡利斯堡校長賀柏(Jason Hooper)表示，詹姆斯不希望成為鎂光燈焦點，但他非常感激學生的善舉。

上周募款達到2萬8000元時，瑟曼表示他與其他學生只希望詹姆斯能平靜退休，詹姆斯已工作70年，「沒有人應該工作一輩子，他們值得享受一切。」