投資客買房激增 非自住屋主75%付現鈔 首購族遭排擠

統計數據顯示，美國許多主要城市的房地產市場上，出現愈來愈多購屋並未當做主要居所的非自住屋主。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)報導，統計數據顯示，美國許多主要城市的房地產 市場上，出現愈來愈多購屋目的是要做為第二住家(secondary-home)、投資 型房地產(investment-property)的買主，專家指出，這些資本雄厚的買主湧入市場，在市場上造成的影響是，預算有限的首購族遭到排擠。

據全美房地產信息服務機構Attom數據分析，從2020年以來，全美九個都會區亞特蘭大、奧斯汀、巴爾的摩、夏洛特(Charlotte)、底特律、邁阿密、鳳凰城、聖安東尼奧、西雅圖共計307個郵地區號(ZIP codes)的房地產市場當中，買下房屋並未當做主要居所(primary residence)的非自住屋主(absentee owners)，比率增加的郵區號共有228個。

截至2022年12月為止，非自住屋主購買房屋在這些地區的房地產市場占比，仍比疫情 發生前來得高。專家指出，待售房屋嚴重緊縮的情況下，非自住屋主仍大舉進攻房市，讓遊戲規則因此出現變化，房價因此被推高，競價搶購的狀況依然熱烈。

喬治亞州哥倫布市(Columbus)房地產仲介葛拉漢(Tiffiney Graham)表示，非自住屋主握有現金，知識豐富，對於房屋外型如何不太在意，因為並沒有入住打算。

專家指出，現金買房是有錢且購屋經驗豐富的指標，投資客及第二住家買主便經常以現金買房。

房地產仲介網站Redfin資深經濟學者波克哈瑞(Sheharyar Bokhari)說：「我們有某些統計數據顯示，所有投資客購屋案件當中，約75%是以現金買房。」

住在聖安東尼奧的29歲行銷分析師帕維李克(Ryan Pavlich)說，從2018年以來便想買房，總共為九棟房子出價，每次都鎩羽而歸，結論都是敗給現金買房的買主。