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汙染範圍估達5哩…俄州「毒列車」 致4.4萬動物死亡

編譯陳韻涵／綜合25日電
環保權益人士艾琳・布羅克維奇24日向民眾說明化學物質外洩事件，將對健康與環境造成長期危害。(美聯社)
環保權益人士艾琳・布羅克維奇24日向民眾說明化學物質外洩事件，將對健康與環境造成長期危害。(美聯社)

俄亥俄州自然資源廳日前上修該州東巴勒斯坦(East Palestine)2月3日火車出軌意外造成化學物質外洩事件導致的動物死亡數量，來到近4萬4000隻。

俄州自然資源廳主任瑪莉‧莫克斯(Mary Merks)表示，預估此事件影響範圍約5哩，殃及3萬8222隻米諾魚(minnow)和5500個其他物種，包括小魚、兩棲動物、小龍蝦和大型無脊椎動物。

俄州自然資源廳原先根據2月6、7日的觀察預估，此事件造成3500隻水生動物死亡。

俄州自然資源廳3日上午即抵達現場勘驗，但俄州環境廳示警「未穿著特殊裝備並使用特殊工具即靠近出事水域，太危險」。

這次發生事故的業者「諾福克南方鐵路公司」(Norfolk Southern Railway)是北美規模最大的鐵路業者之一，此次事故列車運載的是危險且可能導致癌症的塑膠原料「氯乙烯」(vinyl chloride)。

為避免大規模爆炸，當局透過「控制釋放」的方式燃燒這些化學物質，卻引發出軌地點附近的水、土地與空氣汙染問題。

雖然意外現場的水生動物死傷慘重，但莫克斯表示，這些水生動物在出軌事件後「立刻死亡，並未承受痛苦」，且部分地區已觀察到活魚游回來的現象，鄰近的俄州流域水生動物暫未受影響。

俄州自然資源廳根據特定區域的採樣評估動物死亡的數量，且表示沒有瀕危物種遭受危害。

環保權益人士艾琳・布羅克維奇(Erin Brockovich)與律師、科學及醫療專家組成的團體「東巴勒斯坦正義」(East Palestine Justice) 24日向民眾說明此次事故帶來的相關影響，布羅克維奇和律師警告，化學物質外洩恐將對健康與環境造成長期危害。

聯邦與州政府屢次表示，撤離該區的居民返回是安全的，並說明鎮上與數百戶房屋內的空氣檢測未偵測到來自事故的汙染物，州府表示當地的飲水系統安全。

但許多居民對此表達不信任，24日的活動上，律師瓦茲(Mikal Watts)敦促居民盡快進行血液、尿液檢測，檢測結果可能有助於確認是否接觸危險物質，若採取法律行動可能派上用場。

俄亥俄州東巴勒斯坦火車出軌造成化學物質外洩事件，至今已逾三周，當局仍在清理現場。...
俄亥俄州東巴勒斯坦火車出軌造成化學物質外洩事件，至今已逾三周，當局仍在清理現場。(美聯社)

俄亥俄州 檢測 巴勒斯坦

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