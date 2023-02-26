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南加暴風雨 陸空交通受阻 周末可能出現「水龍捲」

CNN播美偵察機遭解放軍機攔截 胡錫進：南海九段線非白畫的

內州醫療運輸機墜毀 5人罹難

編譯俞仲慈／綜合25日電

內華達州發生一起空難意外，警方證實一架醫療專機24日晚間墜毀在雷諾(Reno)東南方，機上五人全部罹難，至於空難原因目前仍在調查當中。

根據報導，隸屬於航空公司Care Flight的一架醫療專機24日晚間，墜毀在雷諾東南方約45哩處，機上五人分別是駕駛、飛行護理師、飛行護理員、病患以及病患家屬，已全數罹難，但罹難者姓名尚未公布，而且失事的這架醫療專機起飛地和目的地也未透露。

Care Flight表示正努力聯繫家屬，同時發表一份聲明表示：「當務之急是協助我們的團隊成員和家屬，並配合相關單位調查。」據了解，Care Flight是一家專門為內華達州雷諾REMSA Health和猶他州Guardian Flight提供醫療服務的航空公司，旗下共有四架直升機、一架飛機以及一輛救護車。

根據里昂郡(Lyon County)警方表示，24日晚間9時15分接獲多個報案電話，聲稱內華達州驛馬車(Stagecoach)可能發生空難意外，該地點位於雷諾東南方約45哩處，警方立即出動警察、消防員、搜救隊展開搜救行動，在兩個小時後，於事發當晚11時15分左右尋獲飛機殘骸。根據協議，Care Flight和Guardian Flight的航班已宣布暫停，至於何時恢復營運，仍是未知數。 

國家氣象局駐雷諾氣象預報員理查斯(Heather Richards)表示，24日晚上到26日凌晨4時，氣象單位對空難發生地的驛馬車發出冬季暴風警報，該地區夜間氣溫降至18度，25日下午該地區部分降雪量高達四吋。

里昂郡警長辦公室已將意外相關物證提交給國家運輸安全委員會(NTSB)，並由該委員會和聯邦航空管理局(FAA)合作調查，釐清空難的肇事原因。

內華達州 警察 猶他州

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