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整理韋伯傳回影像 科學家發現6個超大銀河系

編譯彭尚興／綜合22日電
科學家透過韋伯太空望遠鏡，無意間發現了六個巨大的銀河系，形成時間約在「大爆炸」之後約6億年左右，仍處於宇宙初始階段。(美聯社)
科學家透過韋伯太空望遠鏡，無意間發現了六個巨大的銀河系，形成時間約在「大爆炸」之後約6億年左右，仍處於宇宙初始階段。(美聯社)

科學家無意間在太空深處發現了六個巨大的銀河系，形成時間約在「大爆炸」之後約6億年左右，仍在宇宙初始階段。

22日出刊的「自然」(Nature)期刊報導，這六個星系各自所有星球的重量都超過太陽重量達數十億倍，其中一個銀河系的重量甚至達到太陽的1000億倍。它們也許不是目前已發現最古老的銀河系，但絕對是最重的。

澳洲斯威本理工大學(Swinburne University of Technology)天文物理學家勒貝(Ivo Labbe)領導的研究小組，在整理韋伯太空望遠鏡(James Webb Space Telescope)傳回地球的影像時，原本要尋找宇宙形成初期的小型銀河系，卻意外發現了超級「巨獸」。

「這個時期的大部分星系體積和質量都還很小，然後隨著時間慢慢長大，但這幾隻怪獸卻是快速成熟。」勒貝表示，「其原因和成長方式目前仍是未知。」

勒貝和他的組員起先還不敢相信他們的發現，有些人甚至認為哪裡弄錯了。因為過去的理論認為，一個星系要經過漫長的時間，才能發展成跟地球所在銀河系一樣成熟的系統。

研究小組另一名成員，賓州州立大學(Pennsylvania State University)教授雷亞(Joel Leja)指出，「我們找到的不是答案而是問題，整個關於銀河系初期形成的概念都將受到質疑。」

這項天文新發現仍有待精密光譜學的檢驗，因此勒貝和同事們目前只能稱呼這些星系為「巨大銀河系候選者」(candidate massive galaxies)。雷亞認為，其中甚至有幾個可能根本不是銀河系，而是被遮蔽的超級巨大黑洞；有些的實際體積質量將會比預期小得多。

但勒貝仍堅信至少會有一個將被證實為超級巨大的銀河系。他說，「答案明年將會揭曉。」

韋伯太空望遠鏡 澳洲 賓州

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