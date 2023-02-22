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影／佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡

佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡

編譯周辰陽／即時報導
佛羅里達州一名85歲婦人20日正在遛狗，一隻3公尺長的鱷魚從水裡爬出來，先攻擊小狗，接著把試圖打退牠的老婦撞倒在地，然後咬住她的腳，把人拉進了水里。（Getty Images / St. Lucie County Sheriff's Office）
佛羅里達州一名85歲婦人20日正在遛狗，一隻3公尺長的鱷魚從水裡爬出來，先攻擊小狗，接著把試圖打退牠的老婦撞倒在地，然後咬住她的腳，把人拉進了水里。（Getty Images / St. Lucie County Sheriff's Office）

NBC與福斯新聞報導，佛羅里達州一名85歲婦人20日在戶外遛狗時，突然遭到鱷魚的襲擊、被拖進池塘後不幸喪命。

佛州魚類及野生動物保護委員會（Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, FWC）表示，這起事件發生時剛過中午，地點則是佛州南部皮爾斯堡（Fort Pierce, FL）一處供55歲以上退休人士入住的社區。

根據FWC報告與居民的說法，受害人塞吉（Gloria Serge）正在房子後方的社區蓄水池邊遛著小狗，一條約3公尺長的鱷魚從水裡爬了出來，先抓住她的小狗，接著把試圖打退牠的塞吉撞倒在地，然後咬住她的腳，把人拉進了水中，目擊者則趕緊撥打911緊急專線。

據報導，塞吉被鱷魚拉進池塘更深處，並且不幸死亡。有關單位事後將她的遺體打撈上岸，塞吉養的小狗倖免於難，但FWC沒有披露進一步狀況。簽約專家則在報案後約2個鐘頭抓到這隻重約272至317公斤的鱷魚，並且將牠安樂死。

鱷魚捕獵人李利（Robert Lilly）描述抓捕過程時表示，這絕對是一場戰鬥，並稱他們是在水底抓到行兇鱷魚，「牠從未浮上來，從頭到尾都待在水下」，但他們成功把鉤子掛到牠身上，並且用了硬繩（hard line），才能把鱷魚拉上岸。

FWC稱佛州有著約130萬隻鱷魚，但鱷魚襲擊導致重傷的情況很少見，塞吉居住的西班牙湖航道社區（Spanish Lakes Fairways）則拒絕評論此事。

佛羅里達州一名85歲婦人20日正在遛狗時，突然遭到圖中約3公尺長的鱷魚襲擊而不幸...
佛羅里達州一名85歲婦人20日正在遛狗時，突然遭到圖中約3公尺長的鱷魚襲擊而不幸喪命。（Getty Images / St. Lucie County Sheriff's Office）

來源：CBS Evening News

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