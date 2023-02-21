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酸海理「過了女性巔峰期」掀波 CNN主播勒蒙缺席晨間節目

編譯尤寶琪／綜合20日電
批評共和黨總統女性參選人海理年齡遭到性別歧視批評的有線電視新聞網晨間主播勒蒙20日未出現在主播檯。圖為他本月15日在紐約出席紐約時裝秀。(美聯社)
批評共和黨總統女性參選人海理年齡遭到性別歧視批評的有線電視新聞網晨間主播勒蒙20日未出現在主播檯。圖為他本月15日在紐約出席紐約時裝秀。(美聯社)

對角逐2024共和黨總統初選的海理(Nikki Haley)做出不當評論的有線電視新聞網(CNN)主播勒蒙(Don Lemon)，自17日起就缺席「CNN今晨」(CNN This Morning)節目，引出「勒蒙遭砍，CNN高層討論勒蒙去留」的傳聞，但節目共同主持人哈洛(Poppy Harlow)告訴觀眾，勒蒙仍在休假中。

勒蒙自16日在節目中針對海理呼籲對75歲以上政治人物強制進行心智測試，做出「海理今年51歲，也已過了女性巔峰期」的評論後，就缺席主播台。勒蒙不當發言不但在現場就遭到兩位女主播哈洛和柯琳絲反對，事後更是引來包括CNN內部同事及海理本人的砲轟。

Confider 19日爆料，周日新出爐的名單上，不見原定20日返回播報台的勒蒙，節目將由哈洛與西德納(Sara Sidner)從紐約和柯琳絲從波蘭連線主持，而CNN高層則針對勒蒙去留一事展開討論。

RadarOnline.com獨家報導指出，勒蒙同事私底下嗆勒蒙是個自大狂，不滿CNN執行長李希特(Chris Licht)趕他下10點黃金時段節目，拒絕為節目收視率下降負責，且已經在計畫跳槽。因為勒蒙等多名老牌知名主播，都不滿新老闆的嚴厲作風，心裡很清楚如果收視率不改善，他們都可能被趕下主播台。

面對各方砲轟，勒蒙在16日下午推文道歉，「我上午針對女性『巔峰期』的評論，既愚蠢又沒有必要，我很後悔做出這樣的發言。年齡無法定義女性個人或專業，我生命中有無數女性每天都在證明這一點。」

CNN執行長李希特(Chris Licht)17日在CNN晨間編輯會議中直指，勒蒙的言論「很惱人」、讓人「無法接受」且對他的同僚不公平，並嚴重影響電視台的工作。正在邁阿密休假的勒蒙則是連線參與會議，並在會議中向CNN同僚道歉：「我很抱歉，我無意傷害或冒犯任何人。」

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