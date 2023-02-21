酸海理「過了女性巔峰期」掀波 CNN主播勒蒙缺席晨間節目
對角逐2024共和黨總統初選的海理(Nikki Haley)做出不當評論的有線電視新聞網(CNN)主播勒蒙(Don Lemon)，自17日起就缺席「CNN今晨」(CNN This Morning)節目，引出「勒蒙遭砍，CNN高層討論勒蒙去留」的傳聞，但節目共同主持人哈洛(Poppy Harlow)告訴觀眾，勒蒙仍在休假中。
勒蒙自16日在節目中針對海理呼籲對75歲以上政治人物強制進行心智測試，做出「海理今年51歲，也已過了女性巔峰期」的評論後，就缺席主播台。勒蒙不當發言不但在現場就遭到兩位女主播哈洛和柯琳絲反對，事後更是引來包括CNN內部同事及海理本人的砲轟。
Confider 19日爆料，周日新出爐的名單上，不見原定20日返回播報台的勒蒙，節目將由哈洛與西德納(Sara Sidner)從紐約和柯琳絲從波蘭連線主持，而CNN高層則針對勒蒙去留一事展開討論。
RadarOnline.com獨家報導指出，勒蒙同事私底下嗆勒蒙是個自大狂，不滿CNN執行長李希特(Chris Licht)趕他下10點黃金時段節目，拒絕為節目收視率下降負責，且已經在計畫跳槽。因為勒蒙等多名老牌知名主播，都不滿新老闆的嚴厲作風，心裡很清楚如果收視率不改善，他們都可能被趕下主播台。
面對各方砲轟，勒蒙在16日下午推文道歉，「我上午針對女性『巔峰期』的評論，既愚蠢又沒有必要，我很後悔做出這樣的發言。年齡無法定義女性個人或專業，我生命中有無數女性每天都在證明這一點。」
CNN執行長李希特(Chris Licht)17日在CNN晨間編輯會議中直指，勒蒙的言論「很惱人」、讓人「無法接受」且對他的同僚不公平，並嚴重影響電視台的工作。正在邁阿密休假的勒蒙則是連線參與會議，並在會議中向CNN同僚道歉：「我很抱歉，我無意傷害或冒犯任何人。」
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