亞歷鮑德溫誤殺案 律師援引舊法求輕判 最多只有18個月徒刑

影星亞歷鮑德溫因2021年在片場彩排誤殺攝影指導，而遭控罪。(美聯社)

影星亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)2021年在片場彩排，誤殺攝影 指導事件，新墨西哥州聖塔菲(Santa Fe)檢方以過失殺人罪起訴，將面臨至少五年以上徒刑，不過鮑德溫的辯護律師以檢方錯誤引用新版槍枝法為由，為鮑德溫爭取輕判，最多將面臨18個月徒刑。

鮑德溫律師辯稱檢方係引用2021年10月新通過的槍枝法，違反法律不溯及既往的基本精神，提出抗辯。根據新版槍枝法，在非死刑重罪中，如果揮舞武器，增強攻擊力道，可加重刑責，而所謂「揮舞」武器的定義，係該行為必須有「意圖恐嚇或傷害他人」，而且若依新版槍枝法，鮑德溫將面臨至少五年以上徒刑。

同時鮑德溫律師也指稱檢方並未指控被告有上述意圖，而是指控他們怠忽職守，在片場多次違反槍枝安全標準。

對此，聖塔菲地區檢察官 辦公室發言人布魯爾(Heather Brewer)20日透過聲明表示放棄增強攻擊力道的指控，「檢方首要任務是維護正義，而非維護大牌律師的付費時間。」據了解，檢方定24日變更指控，而且也適用於原告之一，也就是案發片場負責武器和彈藥的槍械管理師漢娜·古鐵雷斯-里德(Hannah Gutierrez-Reed)。

據了解，在片場排練時，鮑德溫將一把左輪手槍瞄向攝影指導海蓮娜•哈欽斯(Halyna Hutchins)，卻不慎走火，哈欽斯送醫後不治；該片導演蘇札(Joel Souza)也受傷。

案發後，鮑德溫聲稱自己對這起致命槍擊 事件不需負責，因為有人遞給他手槍，並告知手槍內沒有實彈，可以安全使用。

至於古鐵雷斯-里德的律師鮑爾斯(Jason Bowles)也辯稱，增強攻擊力道不適用於被告，因為槍擊時，被告並未持槍，而且案發後，古鐵雷斯-里德堅稱當天徹底檢查每一道步驟。

另外被告律師團也針對地區檢察官任命特別檢察官里布(Andrea Reeb)的合法性，提出質疑，因為里布是新當選的州議員，違反在兩個不同政府部門同時任職的規定，要求法院取消她的資格。