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氣球事件 國會擬提案管領空 加裝追蹤識別器 避免40萬飛彈打氣球

記者顏伶如／綜合報導
太空人出身的聯邦參議員凱利現正草擬法案，包括對研究用途氣球進行規範，以協助軍方判斷空中不明物體。(美聯社)
太空人出身的聯邦參議員凱利現正草擬法案，包括對研究用途氣球進行規範，以協助軍方判斷空中不明物體。(美聯社)

太空人出身的民主黨亞利桑納州聯邦參議員凱利(Mark Kelly)，對於飄浮空中的不明飛行物體頗有經驗。他曾目睹聚酯薄膜(Mylar)材質的派對氣球從太空艙外飛過，駕駛國家航空暨太空總署(NASA)飛機時，凱利還看過出現在海拔4萬5000呎的物體，飛行高度遠遠超過商業班機，但他無法用肉眼辨識物體為何。

凱利說，無法確定美國是否要出動飛彈對付不明飛行物體。他接受美聯社訪問時說：「我覺得我們不必動用每枚造價40萬元的AIM-9X響尾蛇飛彈去打氣象氣球。」

美聯社報導，拜登政府在非戰爭期間以前所未見的大動作擊落中國氣球及三個不明飛行物體，引發美國空域安全的討論，某些國會議員則擔心這些事件暴露出的美國弱點，可能被外國對手拿來利用。

民主黨籍蒙大拿州聯邦參議員泰斯特(Jon Tester)現正主持中國偵察氣球事件出現在美國重要飛彈基地上空的國會調查。他說，將確保國防部有經費能設立不明飛行物體威脅的評估機制。

泰斯特接受福斯新聞網(Fox News)訪問時表示：「我們一定查得水落石出，也會擬妥如何偵測、釐清氣球潛在問題為何的因應計畫，同時找出如何不必動用造價40萬元飛彈而將其打下的方式。」

由於兩黨國會議員都對中國氣球可能干擾民用班機有著共識，接下來國會推出的因應辦法預計將有兩黨高度支持。不過，某些國會議員擔心國防花費恐將因此增加，目前美國每年國防計畫開銷已達8000億元，如果動輒以飛彈擊落來路不明的空中飄流物體，將面臨昂貴代價。

凱利現正草擬的法案規定，氣象氣球必須加裝用塔台系統能夠聯絡的發射器，以便區分研究用途氣球與「不知道是什麼，不知道來自何處」的神秘物體。

擔任太空人期間曾在太空停留54天的凱利說，這項法案將能幫助國防部判斷空中物體是不是民用科學載具、是不是氣象氣球或NASA氣球，是否屬於美國民間公司甚至屬於美國軍方。

氣球 太空人 國防部

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