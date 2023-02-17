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反聖嬰現象即將告終 聖嬰型態今夏又要成形

編譯簡國帆／綜合外電
科學家表示，反聖嬰現象即將告終，但聖嬰現象接著可能在今年夏季稍後形成。(美聯社)
科學家表示，反聖嬰現象即將告終，但聖嬰現象接著可能在今年夏季稍後形成。(美聯社)

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）的科學家表示，反聖嬰（La Niña）這種強力的氣候型態緩和到更正常的狀態，即將告終，但聖嬰現象（El Niño）接著可能在今年夏季稍後形成，可能是三年來首次出現，導致全球天氣型態改變。

NOAA氣候學家柯林斯（Dan Collins）太平洋的海面溫度與風速將在未來幾個月轉向正常或中立的型態，而聖嬰現象在6月之後三個月行程的機率略高於50％，夏末或秋初則升至60%。

美國天氣預測中心預測，各大洋在8、9、10月出現聖嬰現象的機率已提高到61%，高於1月預測的51%。

聖嬰現象通常會造成南亞與東南亞部分地區的降雨減少，把降雨帶向美國西部和部分南美地區，之前1997~1998年、1982~1983年出現聖嬰現象時，都引發侵襲美國西岸的強烈暴風雨，同時美國北部和加拿大更加乾旱與溫暖，也加劇澳洲的乾旱威脅。聖嬰現象出現時，由於風力增強，夏秋的大西洋颶風也會較少。

最近一次聖嬰現象出現在2015~2016年，使澳洲東部和東南亞的降雨獎少，印度雨季較乾旱，非洲部分地區嚴重乾旱，南美天候也與往常不符，造成6,000萬人面臨糧食短缺。

反聖嬰現象是聖嬰-南方震盪現象（ENSO）氣候型態轉變的其中一部分，出現時機為是罕見強力的信風把較溫暖的太平洋表面海水向西吹向亞洲，造成太平洋中東部的寒冷海水上升至海面。反聖嬰會對天候造成造成顯著影響，例如拉長美國西南部的乾旱期。

相較下，聖嬰現象是在信風減弱、比往常溫暖的海水從太平洋西部流向東不時出現。ENSO每兩到七年會不定期來回轉換，影響海面溫度，並擾亂整個熱帶地區的風向與降雨型態。

柯林斯說，NOAA和其他氣候機構的電腦模型，大致都顯示ENSO將在未來三個月減弱，但之後，對於聖嬰現象形成時機就較不確定。但他也說，模型也可能出現錯誤，有時氣候型態也無法預測。而且儘管ENSO循環式引發地球天候變動的重要因素，要把每次異常天候都歸咎於反聖嬰或聖嬰現象，未必正確。

東南亞 澳洲 印度

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