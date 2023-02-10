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馬斯克推特流量下滑 工程師直言「人氣下滑」竟被當場炒魷魚

編譯林奇賢／綜合外電
馬斯克接管推特後解僱員工已不是新聞，如今傳出他因不滿自己人氣下滑的答案、而當場開除工程師的消息。(美聯社)
馬斯克接管推特後解僱員工已不是新聞，如今傳出他因不滿自己人氣下滑的答案、而當場開除工程師的消息。(美聯社)

知情人士透露，當一名頂尖推特工程師告訴馬斯克，這位億萬富豪的推特帳號流量下滑，不是演算法的問題，純粹是他人氣下滑，結果就被當場開除。

Platformer引述知情人士報導，馬斯克7日召集數名推特工程師來探討，為何他的推特帳號流量近幾個月螺旋式下降。馬斯克先前要員工調查，觸及率下降是否受到演算法影響。

馬斯克告訴員工：「這太荒謬了，我的追蹤人數超過1億人，而我的曝光度卻只有幾萬。」

這些員工向馬斯克秀出內部數據和Google Trends，都顯示大眾對他的興趣正在減弱。根據Google Trends，馬斯克的搜尋熱度在去年4月達到最高峰的100分，如今已降到9分。

顯然馬斯克不太能接受這個消息，他當場開除一名工程師，還要求一些員工追蹤他的推文被平台推薦的頻率。馬斯克沒有被這群工程師說服，他認為他觀看數量就是受到公司內部問題影響。

另據CNBC，沃茲尼克接受採訪時說，馬斯克和他已故的朋友賈伯斯「非常類似」，都能說服一般人信仰他們的產品。

沃茲尼克說：「我把他們歸類成具備溝通能力、希望被視為重要人物，有點像邪教領袖的人。不管他們說什麼，很多人都會追隨。」

但他補充說明，他們的相似之處僅止於此。他不認為馬斯克具備和賈伯斯一樣的企業家才幹。

而且沃茲尼克批評馬斯克和特斯拉不誠實。他說，他們家的錢被馬斯克和特斯拉「坑了」，因為他2016年相信特斯拉宣稱的自駕技術，就買了一輛特斯拉，但即便再花5萬美元升級成更好的攝影機和感測器，他買的車都不能有如該公司宣稱的那麼厲害。

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