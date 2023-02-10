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麻州華男殺妻藏屍判終身監禁 受害者女兒：為何是我們受懲罰？

記者鄭怡嫣／紐約報導
蔡申。(本報檔案照)
蔡申。(本報檔案照)

四年前涉殺49歲妻子蔡申的麻州男子孫紅岩，經陪審團裁定一級謀殺罪成後，法官於9日宣判終身監禁，不得假釋。蔡申的女兒當日在法庭陳情，指案發後蔡申在中國的父親驟逝，母親健康惡化，她則常有輕生的念頭，也不想結婚生子，「為何受懲罰的，反而是我們？」

2019年5月30日凌晨，麻州勒星頓鎮(Lexington)居民蔡申被發現陳屍車內。法醫發現多處鈍傷，死因為「外力窒息」，成為凶殺案。6月5日，50歲的丈夫孫紅岩因涉嫌被逮捕，拒不認罪，陪審團於本月3日裁定一級謀殺罪成。

孫紅岩。(CBS截圖)
孫紅岩。(CBS截圖)

9日在麻州密德薩斯郡高等法院(Middlesex County Superior Court)，法官哈根(Patrick Haggan)表示，此案殘忍暴力，被告還將屍體移到車內，掩蓋罪行。孫紅岩的律師則在庭上表示，將提出上訴。

蔡申畢業於北京醫學院，原在上海跨國食品公司達能(Danone)任營銷總監，2013年經友人介紹與孫紅岩相識，2015年她帶女兒由中國移居麻州，與北京大學畢業、在銀科創新實驗室(Yintech Innovation Labs)任主管的孫紅岩結婚。法官宣判當日，蔡申的女兒在法庭講述此案對全家造成的毀滅性影響。

悲劇發生後，蔡申的好友及教友於當地設置紀念牆。(本報檔案照)
悲劇發生後，蔡申的好友及教友於當地設置紀念牆。(本報檔案照)

「我的媽媽是我最喜歡的歌，我被深深疼愛。但我們的故事在我22歲時、她49歲時終結。」女兒回憶，母親健在的最後一段時間，從自信變得沉默，「她曾經承諾以後幫我帶孩子，但現在我決意不結婚、生孩子，(因為擔心)你的丈夫可能在結婚數日後，變成一個怪物」。

蔡申的女兒在法庭陳情，講述案件對她全家的影響。(線上截屏)
蔡申的女兒在法庭陳情，講述案件對她全家的影響。(線上截屏)

女兒表示，孫紅岩經年累月對母親管控監視、辱罵，將她的付出視為理所當然，出言威脅。母親去世後短短數月，外公也與世長辭，外婆健康惡化，不能走路，她因簽證及此案審理，多年無法回中國探望，「為什麼是我們受到懲罰，是我掉進監獄」。

案發後，蔡申的好友及教友舉辦紀念會。(本報檔案照)
案發後，蔡申的好友及教友舉辦紀念會。(本報檔案照)

根據法庭文件，案發前，蔡孫二人正辦理離婚。孫紅岩有辱罵及暴力行為紀錄，還在家中裝置隱藏式攝像頭監看妻子。案發前一日，兩人曾發生肢體衝突，蔡對友人表示，「若自己亡故，一定是謀殺，不會是自殺」。

案發後，警方發現兩人家中，犯罪證據被清理，孫將帶血的鞋子丟在辦公室的垃圾桶；警方指他將妻子藏屍於車內企圖誤導辦案，法醫則鑑定孫紅岩的傷痕，與蔡申激烈的反抗掙扎一致。當時，孫紅岩還買了近期回中國的機票。

蔡申熱愛園藝，這是她生前最後兩天的朋友圈發文。(本報檔案照)
蔡申熱愛園藝，這是她生前最後兩天的朋友圈發文。(本報檔案照)

據報導，本案是人口僅3萬的勒星頓小鎮近25年第一樁凶殺案，生前友人也發起「紀念蔡申委員會」，等候審判結果。此前，在當地政府的支持下，友人在她生前最愛去的公園步道，設置以她命名的紀念椅，懷念她並反對家庭暴力。

麻州 北京 醫學

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