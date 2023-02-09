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俄州火車出軌洩毒氣 居民憂餘毒傷害健康提告求償500萬

記者張聲肇／綜合報導
俄州東部鄰近賓州交界處，3日發生貨運列車出軌意外，引燃車上載運的易燃化學物品，濃煙沖天。(美聯社)
俄州東部鄰近賓州交界處，3日發生貨運列車出軌意外，引燃車上載運的易燃化學物品，濃煙沖天。(美聯社)

諾福克南方鐵路公司貨運列車3日在俄亥俄州東部出軌翻覆，運載的氯乙烯(vinyl chloride)雖經燃燒，被撤離的附近居民仍擔心有焚燒未盡的餘毒，會對他們的健康造成不可知的傷害，至少有三人提告，求償500萬元。

福克南方鐵路公司貨運列車3日在俄州發生出軌翻覆意外後，當局因擔憂引發大爆炸，而釋...
福克南方鐵路公司貨運列車3日在俄州發生出軌翻覆意外後，當局因擔憂引發大爆炸，而釋放並燒掉部分車廂的有毒化學物質。圖為州長狄懷恩6日視察現場後，召開記者會。(美聯社)

諾福克和全國交通安全委員會指出，在俄亥俄小鎮東巴勒斯坦(East Palestine)翻覆的50節車廂，有10個載有危險物質，其中五節所載的氯乙烯7日逐漸外洩，專業人員已在「可控制的環境中」將這易燃的有毒化學物質燒掉，引發一陣濃密黑煙。

焚燒毒物之前，附近居民已先撤離，但他們8日還不敢返家，深怕中毒。

聯邦環保署官員賈斯提斯(James Justice)說，當局已在撤離區內外普設空氣品質監測站，目前為止還沒測出值得擔心的數值。環保局也和專家合作監測各種氣體的安全含量，未確定之前，不會開放撤離區。

氣態的氯乙烯是製造硬塑脂的材料，信用卡、家具和汽車零件等，都用得上，更是PVC水管不可或缺的材料。

國家癌症研究所指出，吸入過多氯乙烯，會增加罹患肝癌等癌症的風險。國家環境健康科學研究院致癌物質專家路絲‧藍(Ruth Lunn)說，研究發現，PVC水管工人吸入氯乙烯後，罹患了罕見的肝癌。「你工作時間越長，風險越大；接觸量大的話，風險更大。」

聯邦空氣品質法規提到，以每個分子的毒性論，氯乙烯毒性不若已被禁用的DTT殺蟲劑，但比阿摩尼亞(ammonia)和天然瓦斯更毒。

氯乙烯燃燒後，會釋出碳醯氯(phosgene，俗稱光氣)和氯化氫。碳醯氯是無色味嗆的毒氣，一次大戰期間利用它製成的毒氣彈，會讓敵人嘔吐、呼吸困難而死。安全接觸量是八小時內0.1 ppm或15分鐘內0.2 ppm。但一般人每天在室內超過八小時，因此室內的安全標準要更高。

氯化氫是黃色、味嗆氣體，八小時內的接觸量不可高於5 ppm，否則皮膚、眼睛、鼻子和喉嚨可能發癢。

癌症 俄亥俄州 巴勒斯坦

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