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NBA／破賈霸紀錄 詹姆斯登基聯盟史上得分王

美國史上第九高 7.54億勁球頭獎華州1票獨得

記者胡玉立／綜合報導
最近一期勁球彩券6日晚上開獎，7億5460萬元頭獎，被華盛頓州某位幸運兒一張獨得。(美聯社)
最近一期勁球彩券6日晚上開獎，7億5460萬元頭獎，被華盛頓州某位幸運兒一張獨得。(美聯社)

最近一期勁球(Powerball)彩券6日晚上開獎，7億5460萬元頭獎金額，被華盛頓州某位幸運兒贏走了！中獎號碼是05、11、22、23、69以及勁球號碼07。

彩券官員7日聲明表示，本期只有一張彩票是六個號碼全中；由於自去年11月19日以來，勁球獎頭獎就沒有人中過，獎金越滾越巨大；6日頭獎獎金衝到7億5460萬元，是美國史上第九大彩券中獎金額。

中獎者可以選擇分29年領取、每年額外增加5%的年金，或選擇一次性支付稅後現金4億720萬元。

為吸引更多人的發財夢，彩券公司調整中獎率；策略也確實奏效，近期不斷激起全國搶購彩券狂熱。本期勁球頭獎中獎率為2億9220萬分之一。

2016年以來，勁球和兆彩於全美有六次頭獎獎金超過10億元，去年就占其中三次。

1月13日在緬因州開出的兆彩(Mega Millions)頭獎獎金13億5000萬元，是美國史上第四高額彩券獎金。美國史上最高彩券獎金，則是在去年11月7日於加州開出的破紀錄20億4000萬元勁球頭獎。不過，這兩個最近期大獎，均未確定是否已有人出面領取。

第二高獎金是2016年1月13日開出勁球獎15億8600萬元，由加州、佛羅里達州和田納西州三張彩券平分；第三大獎金則是2018年10月23日開出兆彩頭獎15億4000萬元，彩券在南卡羅來納州賣出。

第五大獎金則是2022年7月29日於伊利諾伊州開出的兆彩頭獎，獎金13億3700萬元；第六大獎金是於2021年1月22日，名為奧克蘭郡金剛狼FLL俱樂部（Wolverine FLL Club of Oakland County）的團體，贏走10億5000萬元兆彩頭獎，獎券售出地點在密西根州諾維市（Novi）。

2019年3月27日於威斯康辛州開出勁球獎頭彩7億6840萬元，則是彩金第七高的。

勁球獎彩券官網顯示，下次開獎是8日，頭獎2000萬元。勁球彩券在全美45州及華盛頓特區、波多黎各和美屬維爾京群島銷售。

勁球 加州 南卡羅來納州

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