兩黨各自主政州議會 透過撥款反對或支持墮胎

最高法院裁決將墮胎政策權交給各州後，部分州在支持或反墮胎措施的撥款問題上引發爭議。圖為支持墮胎權益民眾聚集在堪薩斯州議會前抗議。(美聯社)

最高法院去年推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)的裁決，將制定墮胎 規定的權力交給各州後，一些州推出禁墮胎令及限制措施，另外一些則推出保護墮胎權的行政命令及法律。但很少人注意到，不管反對或支持墮胎的州，在州政府撥款問題上都出現爭議。

例如共和黨控制的堪薩斯州議會，在考慮撥出數百萬元資助反墮胎中心的同時，還考慮為支持反墮胎人士給予更多的所得稅抵免，然而在金額問題上受到爭議。

支持者說，這項努力表明反墮胎人士正努力應對家庭及經濟需求。但批評者認為，無論是直接資助還是給捐助者提供稅收抵免，都不足以改善醫療保健及解決持續貧困所必需的數額。

堪州已向提供產前護理的項目提供資助，並鼓勵人們順利懷孕。但在240億元的州預算 中，該計畫的支出不到33萬9000元，同時只向反墮胎中心提供了兩筆總計不到7萬4000元的撥款，因而受到反墮胎人士的抨擊。

其他由共和黨控制州議會以及州長的州，也努力讓更多納稅人金錢投放到停止懷孕的組織內。阿肯色州及奧克拉荷馬州也在考慮增加類似的稅收抵免。

密蘇里州捐助反墮胎中心的人士，過去五年總共收到1500萬元的州稅收抵免，一項分析據此估計，該州反墮胎中心去年為大約4萬3000人提供服務。

與此同時，愈來愈多民主黨 控制的自由城市及州也在資助墮胎。

俄勒岡州議會去年設立了一個1500萬元的墮胎基金，其中首筆100萬元給予相關組織，用於支付孕婦到該州及接受墮胎手術的費用。 加州、康州、新澤西州、紐約州及華州已經分配或正考慮為墮胎或相關服務提供公共資金。

新墨西哥州民主黨籍州長葛里申(Michelle Lujan Grisham)承諾提供1000萬元設立一間墮胎診所。

墮胎權利倡導組織All(asterisk)Above All認為，這些預算正正反映了該組織的價值觀。