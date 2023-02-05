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黃石地區灰熊復育成功 狩獵可能解禁

編譯徐薏茹／綜合4日電
聯邦政府針對黃石與冰河國家公園地區對灰熊的保護是否取消，將延後一年決定。（美聯社）
聯邦政府針對黃石與冰河國家公園地區對灰熊的保護是否取消，將延後一年決定。（美聯社）

關於終止北洛磯山脈(Rocky Mountains)對灰熊的聯邦保護措施，聯邦政府3日踏出第一步，可能為未來在蒙大拿、懷俄明、愛達荷州的狩獵活動開啟大門。

聯邦魚類暨野生動物管理局(U.S. Fish and Wildlife Service)表示聯邦官員提供大量的資訊，顯示在黃石(Yellowstone)及冰河(Glacier)國家公園周遭的區域，灰熊已經從絕種的威脅中恢復。

但聯邦官員拒絕愛達荷州提出應該在這些區域以外取消保護措施的主張，並對共和黨治理州的新法表示擔憂，認為這些新法可能危及灰熊族群。

魚類暨野生動物管理局局長瑪莎·威廉斯(Martha Williams)說：「我們將全面評估這些及其他潛在威脅。」威廉斯1日致函蒙大拿野生動物管理局負責人，指出一項法律允許殺害攻擊家畜的灰熊，該法規與蒙州保育熊的承諾不一致，威廉斯表示2023年的立法議會提供處理這類議題的「好機會」。

聯邦政府3日的行動開啟至少一年的進一步研究，接著才會做出黃石與冰河國家公園地區的最終決定。

相關各州希望能取消保護措施，以便州政府能收回灰熊的管理權，並開放公眾打獵，隨著灰熊數目擴增，更多動物遷移到人類居住地，造成公共安全問題，也造成農場主的困擾。州政府堅持未來的狩獵活動將受到限制，不會危及整體灰熊族群。

上個世紀初由於過度捕獵及誘捕，灰熊在大部分地區滅跡，洛磯山脈北部的最後一次狩獵活動是數十年前，現在本土有超過2000隻灰熊，允許狩獵的阿拉斯加州有更大的灰熊族群。灰熊在冰河及黃石地區擴張導致與人類的衝突，包括對家畜的定期攻擊，偶爾對人類造成致命傷害。

聯邦政府科學家表示該區域的灰熊在生物學上已經恢復，但由於人類導致的灰熊死亡及其他壓力，2021年決定仍需要保護措施。

威廉 聯邦政府 冰河

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