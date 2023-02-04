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極端寒流創低溫 新罕州華盛頓山-108℉ 比火星還冷

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極端寒流創低溫 新罕州華盛頓山-108℉ 比火星還冷

編譯盧炯燊／綜合4日電
強大北極寒流籠罩，新英格蘭多地出現超低溫。圖為新罕布夏州北胡士托的冰雕展。(Getty Images)
強大北極寒流籠罩，新英格蘭多地出現超低溫。圖為新罕布夏州北胡士托的冰雕展。(Getty Images)

來自北極的極端寒流加上強風，新英格蘭地區多個地方創下歷來最低氣溫，其中新罕布夏州的華盛頓山(Mount Washington)的風寒效應，更錄得-108℉(-78℃)創紀錄低溫，比火星還要冷。所謂風寒效應，是指體感溫度。

位於新罕州中北部的白山(White Mountains)山脈，主峰華盛頓山海拔1917米，是東北部的最高峰，它素以極端天氣狀況而聞名，風寒效應為-108℉，不僅打破之前的-103℉紀錄，更低於國家航空暨太空總署(NASA)本星期觀測到火星的-105℉。

這是指風寒效應的溫度，國家氣象台實際錄得的氣溫為-47℉(--44℃)，追平了1934年的最冷紀錄，至於強風則為時速127哩(時速204公里)。

強大北極寒流籠罩，新英格蘭多地出現超低溫。圖為緬因州南波特蘭因溫度過低，海面升起...
強大北極寒流籠罩，新英格蘭多地出現超低溫。圖為緬因州南波特蘭因溫度過低，海面升起一片通常在北極才能見到的「海霧」。(美聯社)

除了華盛頓山外，新罕州什其他地區的體感溫度也下降至-45至-50℉。

對於本次極端寒流天氣，緬因州格雷市(Gray)國家氣象局氣象專家巴倫(Stephen Baron)形容為北極寒流的侵襲，加上強風的結合造成。

包括波士頓、羅德島州普洛維登斯(Providence)、康州哈特福德(Hartford)、麻州伍斯特(Worcester)、紐約州奧伯尼(Albany)及格倫斯瀑布市(Glens Falls)等多個城市也錄得創紀錄的低溫。

波士頓市民一覺醒來，迎來了自1957年以來最寒冷的早晨，市長吳弭(Michelle Wu)宣布全市進入緊急狀態，並開設了避寒中心幫助有需要的人士及遊民應對這股冷鋒。在寒潮影響下，波士頓洛根機場(Logan Airport)最少有60個航班延誤及10班取消。

波士頓的Pine Street Inn是新英格蘭地區最大的遊民服務提供商，在寒流衝擊下，它加大了服務力度，額外增加留宿空間。

緬因州波特蘭的風寒效應也降至-40℉， 是1981年以來最寒冷的一次，創下40年來的最低氣溫。

康州一名女子駕車外出時，在麻州遭強風吹倒的樹枝砸中汽車，導致車上一名嬰兒死亡。

氣象局預計冷空氣將於5日逐漸離開新英格蘭大部分地區，屆時氣溫可能會大幅回升至40℉，氣象人員強調氣溫變化之大是一個罕見極端。

波士頓 新英格蘭 麻州

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