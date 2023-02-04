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極端寒流來襲 東北部最低-65℉ 5日會逐步回升

編譯盧炯燊／綜合3日電
新英格蘭部分地區遭到百年一遇的寒流侵襲，其中緬因州部分地區更有可能達到-65℉的風寒效應。(美聯社)
新英格蘭部分地區遭到百年一遇的寒流侵襲，其中緬因州部分地區更有可能達到-65℉的風寒效應。(美聯社)

新英格蘭部分地區遭到百年一遇的寒流侵襲，其中緬因州部分地區因風寒效應更有可能出現-65℉超低溫

國家氣象局表示，2日的暴風兩帶來的極寒流導致數十年來最寒冷的天氣，周五晚上到周六早上會出現極端天氣，當局已向北部平原及東北部發出風寒警告，預計紐約市、波士頓及羅德島州等地區將創下氣溫的歷史新低。

氣象人員說，新英格蘭地區時速高達45哩的強風，其中緬因州北部及東部受災最嚴重，風寒效應低至-65℉，是數十年來最寒冷的一次。這個地區上一次出現類似酷寒天氣是在1988年。波特蘭的風寒效應也將降至-40℉ 。

預計東北部大部分地區將持續到周六(4日)，氣象專家警告，在這樣極端低溫下，裸露的皮膚可能會在短短10分鐘內便會凍傷，因此敦促民眾盡可能避免戶外活動，暴風雪也會造成駕駛危險。

波士頓及水牛城的公立學校出於安全考慮，宣布星期五停課，所有校外活動亦告取消。

當局表示，幸好這股寒潮將是短暫的，因為北極風暴將在36小時內離開該地區，預計北部平原、中西部及東岸地區，星期日(5日)氣溫會逐步回升。

新英格蘭地區本來就習慣寒冷天氣，為何會出現這種百年一遇嚴寒，主要是極端寒流加上強風的結合造成。

緬因州氣象學者杜蒙(Donald Dumont)解釋，當加拿大拉布拉多及紐芬蘭上空發生快速氣旋時，加上北極氣流剛好到達該地區，兩者結合便導致這種極端天氣。影響範圍除了新英格蘭地區外，加拿大東部地區同樣受影響。

極端的溫度變化也有可能出現罕見的霜震(Cryoseism)，氣象學者通貝格(Sarah Thunberg) 說，這是一種在氣溫急劇下降下所出現的自然現象， 由於泥土或岩石內的水分被快速冷凍至冰點時膨脹，從而把泥土或岩石撐開引起衝擊波，技術上稱為「低溫地震」。

新英格蘭 低溫 緬因州

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