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烏干達人權領袖遊拱門國家公園慘死 美須國賠1055萬

記者張聲肇／綜合報導
猶他州拱門國家公園。(美聯社)
猶他州拱門國家公園。(美聯社)

烏干達人權運動領袖納卡季戈(Esther "Essie" Nakajjigo)2020年到猶他州拱門國家公園(Arches National Park)旅遊，遭鐵門意外擊中斷頭，聯邦法官本周判決，美國政府賠家屬共1050萬元。

當時才新婚不久的納卡季戈和丈夫米秀(Ludovic Michaud)到猶他州度假。拱門國家公園因為疫情關閉許久，本來該栓緊的大門沒有栓好，一陣大風吹來，砸穿兩夫妻座車擋風玻璃，擊中副駕駛座，納卡季戈當場身首異處。

納卡季戈在家鄉是知名人物，她在異鄉意外慘死的消息，引起廣泛注意。法官簡金斯(Bruce Jenkins)也說，這樁離奇慘死案，的確令人驚駭莫名。

他撰寫10頁判決書，開宗明義就說本案非尋常，有好幾個理由，首先是被害人和提告人都不是美國公民。

當時25歲的納卡季戈拿全額獎學金，和先生一起到丹佛參加領袖訓練班。出身微寒的她，一路打拚，成為烏干達著名電視實境秀節目主持人，提倡女性教育、健康保育，卓有貢獻，還籌款為家鄉婦女建立健保中心。丹佛郵報說，納卡季戈還曾拿過烏干達的「傑出青年」獎。

本案原告和被告對她意外慘死一事都無異議，因此民事官司的論辯焦點，在於多少賠償金額才合理。代表米秀和死者父母的律師麥金(Randi McGinn)認為1400萬元才合理，美國政府說350萬元。

最後簡金斯判決，米秀獲賠950萬元，死者母親納馬根貝(Christine Namagembe)和父親卡特瑞加(John Bosco Kateregga)分別獲賠70萬和35萬元。

麥金雖然不滿意賠償金額，仍讚揚法官此舉讓全世界明白「美國司法制度的運作，不但能讓政府負起責任，還很尊重人命價值。」

CBS報導引述訴狀說，一把八美元門鎖就可防止的悲劇，卻因公園管理人違反規定，「害世界痛失一名出色的戰士」。

猶他州 疫情 健保

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