我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美1月發生52起大規模槍擊案、87死 9年來最高紀錄

鐵鏈女到胡鑫宇：中國無追究真相機制 官方說法誰信

遭竊猴子雖已找到 達拉斯動物園懸案仍多

記者顏伶如／綜合報導
德州達拉斯動物園遭竊的兩隻皇狨猴在一間廢棄民宅被尋獲，目前正由園方獸醫照料中。(美聯社)
德州達拉斯動物園遭竊的兩隻皇狨猴在一間廢棄民宅被尋獲，目前正由園方獸醫照料中。(美聯社)

德州達拉斯動物園(Dallas Zoo)圍欄日前遭人剪破而失竊的兩隻皇狨猴(emperor tamarin monkeys)，31日在一棟廢棄民宅櫃子裡被尋獲，但警方迄今沒有逮捕任何嫌犯；即便猴子尋獲，但達拉斯動物園尚有多起懸案謎團未解，連續發生的可疑狀況還包括雲豹逃脫、瀕危禿鷲離奇暴斃等。

受到暴風雨影響，動物園1日暫停開放。

達拉斯警方表示，接獲線報指出兩隻遭竊皇狨猴可能被藏在動物園南邊蘭卡斯特(Lancaster)一間廢棄民宅，員警前往查看果然尋獲。警方表示，兩隻皇狨猴狀況安全，被人關在衣櫃裡，員警已將皇狨猴送回動物員，交由獸醫檢查。

達拉斯警方31日稍早表示，動物園過去幾年以來連續出現的事件是否彼此相關，仍有待釐清。

另一方面，路易斯安納州官員表示，12隻松鼠猴(squirrel monkeys)29日被人從動物園帶走。當地警方正在研判這起事件是否與達拉斯動物園有關。

1月13日，達拉斯動物園員工早晨上班時，發現名叫「諾瓦」(Nova)、體重在20磅至25磅之間的雲豹(clouded leopard)失蹤。動物園立刻緊急關閉，但當天稍後雲豹在園內棲息處附近被找到。警方表示，除雲豹棲息處遭人剪開外，葉猴(langur monkey)棲息處也出現相同的破壞缺口，所幸沒有葉猴逃脫或受傷。

達拉斯動物園瀕臨絕種非洲肉垂禿鷹「賓」上月21日離奇死亡，至今原因不明。(美聯社...
達拉斯動物園瀕臨絕種非洲肉垂禿鷹「賓」上月21日離奇死亡，至今原因不明。(美聯社)

1月21日，動物園工作人員上班時，發現名叫「賓」(Pin)瀕臨絕種非洲肉垂禿鷹(lappet-faced vulture)暴斃。動物園長哈德森(Gregg Hudson)說，非洲肉垂禿鷹暴斃事件「非常可疑」，而且禿鷹身上有傷。哈德森在記者會上說，禿鷹棲息地並沒有遭人破壞的跡象。之後，1月30日又發生兩隻皇狨猴從動物園裡失竊。

「野生動物拯救及康復」(Wildlife Rescue & Rehabilitation)組織創辦人康尼(Lynn Cuny)表示，如果調查發現皇狨猴是被人偷去盜賣，並不會感到意外。她說，一隻皇狨猴在黑市可賣得數千元。

動物園 路易斯安納州 德州

上一則

眾院共和黨通過法案 搶先拜登政府終結疫情

下一則

佛洛伊德命案未定罪被告亞裔警 交法官裁決

延伸閱讀

德州達拉斯動物園珍禽異獸一再遭殃　警方尚無頭緒

德州達拉斯動物園珍禽異獸一再遭殃　警方尚無頭緒
達拉斯動物園謎案 雲豹逃脫、禿鷲暴斃後又傳猴子遭竊

達拉斯動物園謎案 雲豹逃脫、禿鷲暴斃後又傳猴子遭竊
太燒錢？芬蘭動物園2隻貓熊養不起 恐被迫送回中國

太燒錢？芬蘭動物園2隻貓熊養不起 恐被迫送回中國
快看世界／雪豹出逃、禿鷲死亡 達拉斯動物園怎麼了？

快看世界／雪豹出逃、禿鷲死亡 達拉斯動物園怎麼了？

熱門新聞

半月灣市農場連環槍擊案66歲嫌犯趙春利。(美聯社)

檢察官：趙春利接受詢問數小時 不帶感情描述犯案經過

2023-01-26 08:57
一名前谷歌白人主管控告谷歌，稱他向公司投訴遭到華裔女主管騷擾後，卻被開除。(美聯社)

投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌

2023-01-29 19:51
華爾街日報23日的新聞評論標題引發網友不適。(圖截取自華爾街日報)

槍案後 華爾街日報：亞洲人太多…華人很受傷

2023-01-25 10:27
亞馬遜創辦人貝佐斯(左)的女友勞倫·桑切斯(右)受父母影響熱愛飛行，將發行第一本兒童讀物。(Getty Images)

怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談空中之戀 曝光時都還沒離婚

2023-01-27 13:54
路易斯安納州立大學19歲女學生梅迪遜‧布魯克斯15日遭性侵後，在街上遊走時被車撞死。(取自Instagram)

路州女大生酒後搭順風車遭性侵 丟包路邊被撞斃

2023-01-25 21:14
聯邦法官25日判處為中國擔任間諜的前伊州理工學院中國生紀超群八年徒刑。(本報檔案照片)

「回國可能被視為模範」伊州中國學生間諜案 重判關8年

2023-01-26 13:39

超人氣

更多 >
好市多7大暢銷商品 有些可能讓你想不到

好市多7大暢銷商品 有些可能讓你想不到
免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券

免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券
全世界最聰明的腦袋 起床都喝什麼來補充能量？

全世界最聰明的腦袋 起床都喝什麼來補充能量？
江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡

江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡
1月瓦斯帳單暴增　南加瓦斯公司2月將會減少68%

1月瓦斯帳單暴增　南加瓦斯公司2月將會減少68%