遭竊猴子雖已找到 達拉斯動物園懸案仍多

德州達拉斯動物園遭竊的兩隻皇狨猴在一間廢棄民宅被尋獲，目前正由園方獸醫照料中。(美聯社)

德州 達拉斯動物園 (Dallas Zoo)圍欄日前遭人剪破而失竊的兩隻皇狨猴(emperor tamarin monkeys)，31日在一棟廢棄民宅櫃子裡被尋獲，但警方迄今沒有逮捕任何嫌犯；即便猴子尋獲，但達拉斯動物園尚有多起懸案謎團未解，連續發生的可疑狀況還包括雲豹逃脫、瀕危禿鷲離奇暴斃等。

受到暴風雨影響，動物園1日暫停開放。

達拉斯警方表示，接獲線報指出兩隻遭竊皇狨猴可能被藏在動物園南邊蘭卡斯特(Lancaster)一間廢棄民宅，員警前往查看果然尋獲。警方表示，兩隻皇狨猴狀況安全，被人關在衣櫃裡，員警已將皇狨猴送回動物員，交由獸醫檢查。

達拉斯警方31日稍早表示，動物園過去幾年以來連續出現的事件是否彼此相關，仍有待釐清。

另一方面，路易斯安納州 官員表示，12隻松鼠猴(squirrel monkeys)29日被人從動物園帶走。當地警方正在研判這起事件是否與達拉斯動物園有關。

1月13日，達拉斯動物園員工早晨上班時，發現名叫「諾瓦」(Nova)、體重在20磅至25磅之間的雲豹(clouded leopard)失蹤。動物園立刻緊急關閉，但當天稍後雲豹在園內棲息處附近被找到。警方表示，除雲豹棲息處遭人剪開外，葉猴(langur monkey)棲息處也出現相同的破壞缺口，所幸沒有葉猴逃脫或受傷。

達拉斯動物園瀕臨絕種非洲肉垂禿鷹「賓」上月21日離奇死亡，至今原因不明。(美聯社)

1月21日，動物園工作人員上班時，發現名叫「賓」(Pin)瀕臨絕種非洲肉垂禿鷹(lappet-faced vulture)暴斃。動物園長哈德森(Gregg Hudson)說，非洲肉垂禿鷹暴斃事件「非常可疑」，而且禿鷹身上有傷。哈德森在記者會上說，禿鷹棲息地並沒有遭人破壞的跡象。之後，1月30日又發生兩隻皇狨猴從動物園裡失竊。

「野生動物拯救及康復」(Wildlife Rescue & Rehabilitation)組織創辦人康尼(Lynn Cuny)表示，如果調查發現皇狨猴是被人偷去盜賣，並不會感到意外。她說，一隻皇狨猴在黑市可賣得數千元。