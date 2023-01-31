暖化持續 全球去年高溫史上第5 過去8年有史以來最熱時期

最新報告顯示，2022年為全球有紀錄以來第五高溫的一年，而高溫和乾旱並導致美國西部出現大面積的野火。圖為俄勒岡州消防隊員在山林中撲滅野火。(美聯社)

雖然美南地區日前曾壟罩在極地寒流之下，但本月初發表的報告卻指出，地球去年籠罩在深度暖化 中，歐洲和中國等地夏天出現的極端高溫 ，使2022年成為全球有紀錄以來第五高溫的一年。

加州非營利組織「柏克萊地球」(Berkeley Earth)的研究人員說：「我們在繼續延伸地球暖化的長期趨勢，如果從1970年畫一條氣溫升高的直線，2022年幾乎完全與人們預期的氣溫相符。」

歐洲哥白尼氣候變化服務中心的研究人員表示，2014年以來的八年是地球有紀錄以來最熱的一段時間，2016年更是史上最熱。

由於化石燃料日益廣泛的使用造成二氧化碳排放而形成的溫室效應，目前全球的氣溫比19世紀下半葉高出華氏2.1度(1.2攝氏度)。

哥白尼氣候研究中心主任布旺坦波(Carlo Buontempo)說，前工業時代以來出現的暖化趨勢導致2022年躋身全球最熱的五年之一並不令人奇怪，如今鮮少見到特別寒冷的年份。

雖然2022年是聖妞(La Niña，反聖嬰)現象連續第三年出現，但這年仍是最熱年度之一。聖妞現象是一種氣候模式，標誌為太平洋赤道的洋面溫度低於正常水平，會抑制全球氣溫的升高。

哥白尼研究中心的科學家表示，2022年是歐洲有史以來最熱的夏天，多起熱浪 席捲歐洲大陸，許多城市創下高溫紀錄。

2022年的熾熱效應在世界其他地區也能感受到，中國華東和華中地區、巴基斯坦和印度去年都出現了長時間的極端熱浪，巴基斯坦的季風洪災將大半國土淹沒，高溫和乾旱導致美國西部出現大面積的野火。