「你變性 我拒賣蛋糕」科州糕餅店老闆上訴失敗

拒絕為變性人提供蛋糕的「名作蛋糕店」老闆菲利普。(美聯社)

曾因基督徒信仰拒絕出售結婚蛋糕給同性伴侶的科羅拉多州 糕餅店老闆，訴訟在最高法院贏得勝利之後，最新一起拒絕為變性人提供生日蛋糕的官司，26日則上訴失敗。

消費者史卡迪納為慶祝變性購買蛋糕，卻遭到拒絕。(美聯社)

科州上訴法院裁定，消費者史卡迪納(Autumn Scardina)要求「名作蛋糕店」(Masterpiece Cakeshop)與負責人菲利普(Jack Phillips)提供粉紅色配藍色糖霜的糕點，與言論自由無關。性別認同 為女性的史卡迪納是變性人。史卡迪納職業為律師，提告之前先向州政府及人權委員會檢舉菲利普。

科州上訴法院裁定，科州州法規定，以種族、宗教、性傾向而拒絕為消費者提供服務將構成非法，州法規定並不侵犯店家負責人的經營權或宗教自由。

裁決書中指出，菲利普原本同意為史卡迪納製作蛋糕，但得知她將慶祝從男性轉為女兒身之後，便拒絕提供服務。

裁決書寫道，製作一個有著粉紅色與藍色的蛋糕，並非含有固定意涵的表達，也不是能讓旁觀者會對糕餅業者產生特殊聯想的任何特定訊息或象徵。

由「捍衛自由聯盟」(Alliance Defending Freedom，ADF)擔任委託律師的菲利普則說，自己動手製作的蛋高是言論自由的一種。他也表示將會繼續上訴。

「捍衛自由聯盟」資深顧問華納(Jake Warner)發表聲明說，所有美國民眾都應該可以對於理念自由發言，即使是政府不同意的意見也一樣。華納說：「大家不必認同菲利普的觀點，但這個基本原則大家應該是同意的。」

史卡迪納委任律師麥克修(John McHugh)表示，審訊過程中，法院仔細審視所有申辯與證據。他說，史卡迪納是變性婦女，想要有一個可以展現身份的蛋糕，蛋糕店卻因為反對變性人的存在，便拒絕提供服務。