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圖刺殺伊朗裔美國作家 分屬3國3殺手被起訴

記者張聲肇／綜合報導
司法部指控，三人企圖刺殺批評伊朗人權不彰的伊朗裔美作家艾琳內賈德。（美聯社）
司法部指控，三人企圖刺殺批評伊朗人權不彰的伊朗裔美作家艾琳內賈德。（美聯社）

司法部27日以洗錢、受雇謀殺等罪名控告三人，說他們圖謀刺殺批評伊朗人權不彰的伊朗裔美國女作家。

被告艾米若夫(Rafat Amirov)43歲，伊朗國籍；歐馬若夫(Polad Omarov)38歲，捷克共和國籍；梅迪葉夫( Khalid Mehdiyev)24歲，紐約州人；三人目前均在押，歐馬若夫待引渡到紐約聯邦法院出庭。

司法部雖然沒有公布謀刺目標，但伊朗反對派流亡美國作家艾琳內賈德(Masih Alinejad)向美聯社確認，她就是伊朗政府謀刺消音的對象。「我很害怕，伊朗政權認為，殺掉我，就可讓我消音，讓其他女性消音。」

但是，她說，「他們越是這樣，我反而越堅強，更有力量為民主奮鬥，為那些在街頭面對槍彈，呼喊消滅伊朗共和國的英勇女性發聲。」

她說，FBI探員把這三人的通信內容念給她聽，最後一次聯絡內容是，「今天就了結此事。」

伊朗駐聯合國代表團沒回應媒體有關提問，伊朗的國營媒體直到27日深夜也沒提到美國政府逮捕起訴三人的事。

起訴書未直接指控伊朗神權政府買兇殺人，但表明整個刺殺計畫由「在伊朗的被告」主導。白宮國安顧問蘇利文說，整案不脫伊朗政府對付海外反對分子的模式：贊助刺殺、刑求、恐嚇行動，讓敢為全球伊朗人的基本人權與自由發聲的活動分子安靜無聲。

梅迪葉夫去年帶著裝滿子彈的俄式軍用步槍，開車繞行艾琳內賈德在紐約布魯克林區的住處，隨後被逮捕。當時，美國情治人員警告艾琳內賈德，梅迪葉夫正要對她下手，她家的錄影監視器顯示，這名殺手在她家正門外面鬼鬼祟祟。

司法部長家蘭德說，批評伊朗政府違反人權的反對派人士，包括本案受害者，在全球各地都曾是伊朗政府追殺的目標。他說，伊朗境內「某些人」責成三名被告貫徹刺殺艾琳內賈德的任務。一伊朗情報員和三名亞塞拜然人因圖謀綁架艾琳內賈德，去年已被控罪。

伊朗 司法部 白宮

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