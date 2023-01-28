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減免學貸申請1個月收2600萬件 加州最多懷俄明州最少

記者張聲肇／綜合報導
拜登政府的減免學貸方案，已有1600萬人的申請獲准。(Getty Images)
拜登政府的減免學貸方案，已有1600萬人的申請獲准。(Getty Images)

拜登政府的減免學生貸款債務方案去年開始受理申請後，雖僅一個月即因遭到訴訟喊停，但全美50州已有2600萬人申請或自動獲得減免，其中1600萬申請案已獲准，申請人數加州最多，懷俄明州最少。

根據政府公布的統計，這項最高減免2萬元學貸的政策雖受司法挑戰，仍待最高法院裁決，但當年提供貸款的法人或機構已獲通知暫時不要催繳餘款。

去年10月，學貸減免再度開放申請，但越來越多有關的官司待決，教育部網站不到一個月就關閉，暫停受理申請。

以各州人數論，加州申請人最多，有230萬，140萬人獲准；其次德州，210萬人申請，130萬人獲准。懷俄明州僅3萬人申請，1.8萬人獲准，倒數第一；其次阿拉斯加，3.8萬人申請，2.4萬人獲准。

根據學貸減免辦法，全美有4000多萬人符合申請或自動獲得減免的資格，年收入7.5萬元以下的人，欠款可減免90%。

此項政策受到無數司法挑戰，其中兩個訟案最為突出，一直打到最高法院，原告請最高院否決拜登減免學貸的行政命令。

這兩大官司的原告27日向最高院提出辯論庭的開場白，拜登政府同日公布如上數據。最高院下月將舉行兩造口頭辯論，預計5月或6月做出裁決。

學貸 懷俄明州 拜登

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