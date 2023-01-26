第一夫人捐出就職所穿服裝 送國家歷史博物館典藏

第一夫人吉兒·拜登(左二)在2021年1月20日的拜登總統就職典禮。(美聯社)

第一夫人吉兒·拜登 (Jill Biden)和她的服裝設計師以及美國國家歷史博物館 (National Museum of American History)25日在國會大廈舉行第一夫人服裝捐贈儀式；這也是11日吉兒切除臉部和胸部癌病變以來，首次公開露面。

吉兒一早發推文道，「很高興今天重新動了起來。感謝大家為我從莫氏顯微手術(Mohs Surgery)中康復的祈禱和祝福。」

歷屆第一夫人通常會將她們在總統就職舞會上穿著的禮服捐給史密森尼學會(Smithsonian Institution)收藏，但吉兒25日捐出的兩套服裝並不是就職舞會禮服，因為拜登總統上任時，正值新冠疫情最嚴重之際，沒有舉行就職舞會。

吉兒捐出的兩套服裝分別是2021年1月20日白天她在國會大廈舉行的總統就職典禮所穿的海藍色粗花呢連衣裙、有深藍色天鵝絨衣領及袖口的大衣，以及當晚她在白宮 穿的象牙色真絲羊毛連衣裙和雙排扣羊絨外套。

吉兒當天配戴的口罩，也被收入美國國家歷史博物館「第一夫人系列」典藏之列，藉此彰顯拜登就職當時美國所面臨的歷史性時刻。

館方表示，有關第一夫人的展覽一直是博物館最受歡迎的景點之一；目前館方已收藏十套第一夫人就職禮服。

「自1912年海倫·塔虎托(Helen Taft)以來，每一位擁有就職典禮禮服的第一夫人在館方洽詢後，都將它們捐了出來，」博物館美國政治史館長格拉迪(Lisa Kathleen Graddy)表示，「我們非常幸運，有足夠空間來展示這些特別的服裝。」

除了第一夫人就職典禮禮服以外，國家歷史博物館的第一夫人館藏還包括其他禮服及個人物品和其他白宮紀念品，總計約1000多項物件。博物館26日將重新開放供公眾參觀。