史丹福、哥大、賓大醫學院 也退出美新排名

繼哈佛醫學院(圖)宣布不再參加「美新報導 」醫學院排名後，史丹福大學、哥倫比亞大學及賓州大學醫學院也紛紛跟進，不再與美新排名計畫合作。(美聯社)

名校退出「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)排名之風持續擴大，繼哈佛醫學 院宣布不再提供資料給「美新報導 」排名後，史丹福大學、哥倫比亞大學及賓州 大學的醫學院也表示，不再與美新排名計畫合作；共同理由是：美新報導排名作法過於狹隘主觀，是對醫學教育 的狹隘和精英主義觀點。

自耶魯大學法學院去年11月表示不再提交資料給美新進行法學院排名後，連鎖效應發酵，包括史丹福法學院在內的十幾所一流學府紛紛跟進，緊接著醫學院也做出反應，哈佛醫學院院長戴利(George Q. Daley)17日開第一槍之後，史丹福大學醫學院、哥倫比亞大學醫學院和賓州大學醫學院也宣布跟進。

史丹福醫學院院長邁納(Lloyd Minor)23日公開表示，學校領導層就此問題廣泛審議，「我們最後認為，現行(美新的排名)作法並未涵蓋構成卓越學習環境的全部內容。」

哥大20日已將退出排名決定通知醫學院學生和教職員工，院長阿姆斯壯(Katrina Armstrong)表示，該排名過於關注標準化考試成績、聲譽和機構財富，「美新的醫學院排名延續了對醫學教育的狹隘和精英主義觀點，」她說。

賓州大學醫學院長詹姆森(J. Larry Jameson)表示，「我們決定不再參與，並非擔心排名有時是依據可能並不準確或具誤導性的數據，而是因為排名衡量的標準沿用我們不認同的醫學教育，」詹姆森說。

對此，美新報導發言人重提「美新」執行長戈特勒(Eric Gertler)在哈佛大學退出排名後發表的評論表示，「美新為未來的學生提供寶貴數據，且排名應只是學生決策的其中一部分。」