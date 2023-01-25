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性虐病婦 哥大狼醫恐囚120年

記者張晨／紐約報導
前紐約婦產科名醫哈登被告，24日被聯邦陪審團裁定性虐有罪。(美聯社)
前紐約婦產科名醫哈登被告，24日被聯邦陪審團裁定性虐有罪。(美聯社)

前哥倫比亞大學旗下醫院婦產科醫生哈登(Robert Hadden)，因涉嫌跨州誘騙婦女至紐約性虐(sexually abuse)，被控聯邦罪，全案23日在曼哈頓南區聯邦法院進行結辯；在聽取兩周的證據後，陪審員24日用約不到三個小時的時間閉門審議，最終認定被告哈登四項罪名有罪，最高將面臨120年的監禁；前華裔總統參選人楊安澤的妻子呂艾玲也是出庭作證的受害者之一。

陪審團聽取兩名護士證詞，她們說早在1980年代末，她們就目睹哈登虐待病人過程；還有九位女性證人作證說，她們在1998年至2012年期間遭到哈登性侵；檢察官表示，這揭示被告哈登有「長期存在的犯罪模式」，證據也顯示，被哈登虐待過的患者年齡各異，甚至包括一些孕婦。

前紐約婦產科名醫哈登被告，24日被聯邦陪審團裁定性虐有罪。(美聯社)
前紐約婦產科名醫哈登被告，24日被聯邦陪審團裁定性虐有罪。(美聯社)

呂艾玲作為被告哈登的前病人之一，是最早公開指控其性侵的受害者，她說，2012年她在婦產科就診時，遭哈登性侵，當時她懷孕七個月。

哈登七年前已經因涉嫌性侵向州級法院認罪，去年10月，他曾經供職的哥倫比亞大學厄文醫學中心(Irving Medical Center)宣布與147名受害者達成和解，共計賠償1億6500萬元；而2021年，厄文醫學中心和華人聚居的皇后區的紐約長老會醫院(New York-Presbyterian Hospital)又向哈登的79名患者支付了7100萬元。

前紐約婦產科名醫哈登被告，24日被聯邦陪審團裁定性虐有罪。(美聯社)
前紐約婦產科名醫哈登被告，24日被聯邦陪審團裁定性虐有罪。(美聯社)

但在這起聯邦訴訟案件中，哈登沒有被指控性侵罪，聯邦調查局稱，他引誘四位女性從外州來到紐約，從而可以對她們實施性虐待；哈登的律師沃森克羅夫特(Kathryn Wozencroft)試圖說服陪審團，潛在的性侵指控與案件本身無關，七年前在州法院的認罪已是「過去時」，不應該作為本案定罪的參考。受害者包括一名未成年，及兩位孕婦。

呂艾玲與其他幾位受害者共同遊說，爭取到紐約「成人倖存者法案」(Adult Survivors Act)於去年11月生效。該法准許早年的性侵受害者不受時間限制，追訴當時的侵犯者。

性侵 呂艾玲 醫學

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