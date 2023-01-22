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報稅季23日展開 7重點勿忽略 退稅會比往年少

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報稅季1月23日展開 7重點勿忽略

記者顏伶如／綜合報導
1月23日起，國稅局開始接受納稅人申報2022年所得稅。(美聯社)
1月23日起，國稅局開始接受納稅人申報2022年所得稅。(美聯社)

在聖地牙哥一家生物科技公司擔任主管的德斯克拉格(Michael Durschlag)，2022年9月以7萬元購買一輛起亞(Kia)EV6全電動跨界休旅車(all-electric crossover)，以為可以獲得7500元聯邦抵稅，結果發現抵稅只限北美地區組裝的車輛，他買的起亞電動車在南韓組裝，因此資格不符。

報稅季節即將展開，電動車抵稅只是納稅人可能混淆的細節之一。1月23日起，國稅局(IRS)開始接受納稅人申報2022年所得稅，今年報稅時民眾需要特別注意的要點包括：

1.報稅截止日並不是4月15日

今年4月15日是周末，17日是華府紀念奴隸制度結束的解放日(Emancipation Day)，因為報稅截止日期為4月18日。絕大多數加州地區、某些喬治亞州、阿拉巴馬州地區被聯邦政府列為重大災區，報稅截止日期為5月15日。

2.不要匆匆忙忙報稅

丹佛會計師奧韋爾(Alex Oware)說，納稅人可以開始透過電腦軟體準備報稅，但在所有表格都收到之前，不要忙著按下「送出」按鈕。絕大多數表格可望在1月31日前收到，某些則會拖得較久。倘若已經完成申報，後來又收到兼差工作薪資表，便要向國稅局解釋為何漏報，可能還會面臨補稅。

3.退稅金額恐比往年來得少

稅務專家說，國會並未同意延長疫情期間多項抵稅項目，因此今年納稅人拿到退稅可能比先前減少數百元至數千元。

4.慈善捐款

許多納稅人今年報稅時將無法獲得慈善捐款抵扣。國會在2022年底通過的預算法案裡，並未延長2021年的慈善捐款特別抵扣。九成納稅人2022年報稅時將以標準扣除額計算，單身人士為1萬2950元，夫妻則為2萬5900元。

5.電動車抵稅(EV tax credit)

國會2022年8月通過法案，為7500元聯邦抵稅訂定必須在北美地區組裝的條款。北美組裝條件唯一例外為，消費者2022年8月16日之前已簽約購買電動車，交車日期則在2023年1月1日之前。

6.「零工經濟」(gig economy)1099稅表

2022年當中，eBay、Etsy、Airbnb等電子商務平台若有交易超過200次，或者營收超過2萬元，平台使用者的收入就會通報給國稅局。

7.國稅局服務

雖然國稅局努力排除積案，但截至2022年12月9日為止，仍有590萬筆積案尚未處理。今年國稅局已加聘5000名客服人員答覆納稅人詢問電話。

報稅 國稅局 電動車

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