影／CNN將台灣和泰國混淆 駐台記者回應了

社交媒體推特(Twitter)瘋傳,美國有線電視新聞網(CNN)1日報導跨年煙火時,將台灣和泰國 混淆。CNN駐台記者黎普利(Will Ripley)在事件發生一天後推文回應。

黎普利推文表示:「我理解混淆台灣和泰國對許多人而言是個敏感的議題,CNN香港 主播魯可蒂(Kristie Lu Stout)和我能向各位保證,我們絕不會混淆兩者。請看一下完整畫面,我們是遇到技術問題。電視直播挺難的。我們沒有混淆,只是分享我們對於台灣和泰國飲食與文化的喜愛。」

黎普利轉貼的當天CNN畫面顯示,他和CNN香港主播魯可蒂當時正在連線談論泰國,因此標題打出「泰國喜迎2023 」,但泰國畫面一直無法播出,雷普利也提到他們遇到技術問題。兩人談論泰國一陣子後,雷普利談到台北跨年煙火,畫面也播出101施放煙火畫面,標題卻沒有更動,因此出現標題寫著泰國但畫面顯示台北101的情況。

不過,CNN在1日凌晨3點半左右播放曼谷跨年煙火畫面,畫面右上方標明的施放煙火地點卻誤植成「台灣曼谷」。黎普利並未解釋這次誤植。

I understand confusion between Taiwan & Thailand is a sensitive topic for many. Kristie & I can assure you, we would never confuse the two. Watch the full clip. We had technical problems. Live TV is tricky. No confusion, just sharing our love of Taiwan & Thailand food and culture pic.twitter.com/4n5tzPvrQu