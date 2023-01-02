影／CNN將台灣和泰國混淆 駐台記者回應了

CNN駐台記者黎普利正轉播台北跨年夜的盛況。（取材自黎普利推特）

社交媒體推特（Twitter）瘋傳，美國有線電視新聞網（CNN）1日報導跨年煙火時，將台灣和泰國 混淆。CNN駐台記者黎普利（Will Ripley）在事件發生一天後推文回應。

黎普利推文表示：「我理解混淆台灣和泰國對許多人而言是個敏感的議題，CNN香港 主播魯可蒂（Kristie Lu Stout）和我能向各位保證，我們絕不會混淆兩者。請看一下完整畫面，我們是遇到技術問題。電視直播挺難的。我們沒有混淆，只是分享我們對於台灣和泰國飲食與文化的喜愛。」

黎普利轉貼的當天CNN畫面顯示，他和CNN香港主播魯可蒂當時正在連線談論泰國，因此標題打出「泰國喜迎2023 」，但泰國畫面一直無法播出，雷普利也提到他們遇到技術問題。兩人談論泰國一陣子後，雷普利談到台北跨年煙火，畫面也播出101施放煙火畫面，標題卻沒有更動，因此出現標題寫著泰國但畫面顯示台北101的情況。

不過，CNN在1日凌晨3點半左右播放曼谷跨年煙火畫面，畫面右上方標明的施放煙火地點卻誤植成「台灣曼谷」。黎普利並未解釋這次誤植。