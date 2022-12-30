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底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜

編譯徐薏茹／綜合29日電
個人理財網站WalletHub的分析報告顯示，底特律、克里夫蘭、費城、洛杉磯等城市皆進入全國「最貧窮」城市前十名排行。(美聯社)
個人理財網站WalletHub的分析報告顯示，底特律、克里夫蘭、費城、洛杉磯等城市皆進入全國「最貧窮」城市前十名排行。(美聯社)

個人理財網站WalletHub的分析報告顯示，克里夫蘭、費城洛杉磯等城市皆進入全國「最貧窮」(Neediest Cities)城市前十名排行，其中以底特律排名第一，路易斯安納州的Shreveport地區則名列第十；位於馬里蘭州霍華郡(Howard County)的哥倫比亞(Columbia)則是最富裕的城市。

WalletHub的報告以28項經濟指標為根據，為182個城市排名，經濟指標包括兒童貧困(child poverty)、糧食不安全(food insecurity)、廚房不足(inadequate kitchens)等。

密西根州底特律被評為最貧窮的大城，根據「底特律新聞」(The Detroit News)報導，今年底特律市有五分之一的租戶面臨被驅逐的命運。

德州布朗斯維爾(Brownsville)排名第二，根據24/7 Wall St近期計算，布朗斯維爾四分之一人口生活於貧窮水平，是全國平均的兩倍。

俄亥俄州克里夫蘭排名第三，根據WEWS-TV的報告，該市的貧窮率為29%，是全國第二貧困的大城，僅次於底特律。

排名第四到第六的城市依序為：密西西比州格爾夫波特(Gulfport)、加州佛雷斯諾(Fresno)、德州拉雷多(Laredo)。

賓州費城排名第七，據WTXF-TV報導，2022年迄今費城有紀錄的凶殺案有500起。

路易斯安納州紐奧良排第八，根據nola.com的報告，紐奧良的謀殺率居全國之冠，今年發生250多起凶殺案。

就連富裕的洛杉磯也進入貧困度前十榜單，排名第九，根據The Nation近期的報導，超過4萬名洛杉磯市民露宿街頭。

WalletHub依據特定的需求標準挑選高比率的城市；紐約州羅徹斯特(Rochester)的兒童貧困率最高，底特律、克里夫蘭排名其後；西維吉尼亞州亨廷頓(Huntington)的成人貧困度最高，同樣是底特律、克里夫蘭排名之後。

五個城市在遊民問題同列榜首：加州佛雷斯諾、舊金山，紐約、華盛頓特區、夏威夷州檀香山市(Honolulu)。新冠疫情期間，遊民的帳篷在首都的周遭出現。

密西西比州格爾夫波特(Gulfport)的糧食不安全指數最高，該市超過四分之一的居民生活在貧困中。

費城 洛杉磯 西維吉尼亞州

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