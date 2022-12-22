我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／「林來瘋」紀錄片入圍奧斯卡 林書豪：太瘋狂了

這場雪不是扮家家…冬季風暴讓超過2200航班取消

這場雪不是扮家家…冬季風暴讓超過2200航班取消

中央社／芝加哥22日綜合外電報導
聖誕假期北美急凍，美加數千班機無法起飛，旅客只能睡在機場。（路透）
聖誕假期北美急凍，美加數千班機無法起飛，旅客只能睡在機場。（路透）

巨大冬季風暴「艾略特」（Elliot）襲擊美國，帶來大雪、狂風和酷寒三重威脅，打亂了聖誕新年長假旅行計畫，截至今天下午全美有超過2200個航班取消。

法新社報導，美國至少有5個州已經實施應急計畫，包括肯塔基州、密蘇里州、奧克拉荷馬州、喬治亞州和北卡羅來納州；其他州很可能會跟進，而最嚴重的北極風暴還未到來。

美國總統拜登（Joe Biden）在白宮一場有關天氣和交通混亂狀況的簡報會上對媒體說：「這不像大家小時候下雪的日子…這是嚴重的事情。」他呼籲民眾注意地方當局發布的警示。

位於愛阿華州民眾用力剷除車道上厚厚的積雪，風雪還會延續到周末聖誕假期。（美聯社）
位於愛阿華州民眾用力剷除車道上厚厚的積雪，風雪還會延續到周末聖誕假期。（美聯社）

在危險冷鋒所到之處，已經出現白茫茫一片且危險的路況。

根據航班追蹤網站FlightAware的資料，截至格林威治標準時間晚上10時，除了有2200多個航班取消外，還有超過6900個國內航班及入出境航班延誤。

資料顯示，到目前為止，大多數被取消的美國航班都在芝加哥的歐海爾（O'Hare）國際機場或丹佛（Denver）國際機場。

天氣預報公司AccuWeather的預報員表示，當大氣壓力下降並且冷氣團與暖氣團碰撞時，風暴可能會經由「極速氣旋生成」（bombogenesis）過程迅速增強為「炸彈氣旋」（bomb cyclone）。

美國國家氣象局（NWS）預報員查尼克（Michael Charnick）在社群媒體推特（Twitter）發布了一段影音，顯示車輛駕駛在科羅拉多州和懷俄明州之間的高速公路上艱難前行，當地在風寒效應下氣溫驟降至華氏零下104度。

位於北部的芝加哥受到炸彈氣旋第一擊，風雪交加，外出民眾格外辛苦。（美聯社）
位於北部的芝加哥受到炸彈氣旋第一擊，風雪交加，外出民眾格外辛苦。（美聯社）

國家氣象局在推特發布重要安全訊息，警告雪颮（snow squall）早已出現，或預計從北美大平原（Central Plains）到中大西洋岸地區和東北部會受影響。雪颮是指持續一兩個小時的中度到強度大雪。

國家氣象局警告說：「民眾暴露在極寒環境中，很容易在幾分鐘內就凍傷。」

風暴 機場 推特

上一則

1世代難得一見「冬季風暴」威脅美國 旅行計畫恐泡湯

下一則

TikTok母公司認了…旗下員工曾不當取得美國用戶數據

延伸閱讀

1世代難得一見「冬季風暴」威脅美國 旅行計畫恐泡湯

1世代難得一見「冬季風暴」威脅美國 旅行計畫恐泡湯
巨大海浪本周來襲 橙縣海岸地區防洪災

巨大海浪本周來襲 橙縣海岸地區防洪災
洛杉磯國際機場神秘區開放媒體參觀 讓人大開眼界

洛杉磯國際機場神秘區開放媒體參觀 讓人大開眼界
塞拉山積雪情況佳 未來一周只下小雪

塞拉山積雪情況佳 未來一周只下小雪

熱門新聞

加州佛恩戴爾聯外橋梁因強震出現裂縫。(美聯社)

逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾

2022-12-20 11:33
2022年卡達世界盃足球賽18日的冠軍爭奪戰，科技富豪馬斯克(中)，前白宮資深顧問、川普女婿庫許納(左)同在貴賓席看球。(Getty Images)

一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？

2022-12-19 09:59
推特老闆馬斯克(左)、推特創辦人多爾西。(Getty Images)

馬斯克入主後一片混亂 多爾西後悔讓推特上市

2022-12-20 09:55
今年流感已造成15萬人住院、9300人死亡，聯邦政府21日宣布，將釋出戰略儲備處方藥克流感(Tamiflu)，協助地方政府維護國人健康。(羅氏藥廠官網)

本季流感已9300死 退燒藥被掃光...連鎖藥房限購

2022-12-22 09:12
從紐約州到緬因州有超過500萬人受到冬季風暴影響，將近20萬戶斷電。圖為一輛多功能車滑到佛蒙特州30號公路斜坡下。(美聯社)

風暴席捲東北部 積雪達2呎…500萬人受影響 20萬戶斷電

2022-12-18 10:08
迪布維格本月10日獲頒諾貝爾經濟學獎。（歐新社）

諾貝爾級醜聞 今年經濟學獎得主遭多名學生控性騷擾

2022-12-16 15:42

超人氣

更多 >
聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注

聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注
命中率85% 盲眼龍婆預言2023「5大災難」 有核彈級爆炸

命中率85% 盲眼龍婆預言2023「5大災難」 有核彈級爆炸
就醫前不可不知…Medicare不包含的9種健保服務

就醫前不可不知…Medicare不包含的9種健保服務
中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招

中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招
本季流感已9300死 退燒藥被掃光...連鎖藥房限購

本季流感已9300死 退燒藥被掃光...連鎖藥房限購