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本季流感已9300死 一藥難求 聯邦釋出戰略儲備處方藥

記者張聲肇／綜合報導
今年流感已造成15萬人住院、9300人死亡，聯邦政府21日宣布，將釋出戰略儲備處方藥克流感(Tamiflu)，協助地方政府維護國人健康。(羅氏藥廠官網)
今年流感已造成15萬人住院、9300人死亡，聯邦政府21日宣布，將釋出戰略儲備處方藥克流感(Tamiflu)，協助地方政府維護國人健康。(羅氏藥廠官網)

今年流感特別嚴重，迄今已造成15萬人住院，9300人死亡。感冒求診人數不斷增加，藥房診所卻一藥難求；聯邦政府21日宣布，將釋出戰略儲備處方藥因應。

衛生部助理部長歐康諾(Dawn O'Connell)說，這個冬季流感病例增加，各地方政府將獲得必要援助，以維護國人健康。

聯邦衛生與福利部並未說明將釋出的實際數量，各州政府可以根據需求，申請「全國戰略儲存」庫裡的流感處方藥克流感(Tamiflu)。10幾年前，豬流感H1N1病毒株大流行時，衛生與福利部也曾釋出抗病毒藥劑。

衛生與福利部上周已准許各州釋出州內儲存的克流感，讓供應量至少增加了好幾百萬人份。克流感可治療或預防A型和B型流感病毒，兩歲以上的人都適用。

這季的流感來得比往年更早更凶悍，在新冠疫情又起之際，加上無數兒童感染「人類呼吸道融合病毒(Human Respiratory Syncytial Virus)」，造成「三症並進」的罕見大流行，各地醫院無不人滿為患。

全國各地藥房，止痛退燒的成藥被搶購一空，兒童退燒藥尤其缺貨，衛生部一面和各州政府協調，務必保證無斷供之虞，一面也請嬌生製藥等藥廠趕工生產，嬌生的生產線如今24小時不斷作業。

CVS連鎖藥房不論店面或網路，都限制每次只能購買兩種兒童退燒藥，Walgreens則限制網購兒童退燒藥，每次只能買六人份。

食品暨藥物管理局(FDA)說，克流感的供應未見不足，但另一種處方抗生素阿莫西林(Amoxicillin)則因需求大增，目前供應短缺。

流感 福利 嬌生

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