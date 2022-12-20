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鐵達尼號上映25年 名導為影迷解惑為何「傑克必須死」

編譯俞仲慈／綜合19日電
1997年12月19日在美國首映的「鐵達尼號」男主角傑克在船難後葬身冰冷的海水中，影迷25年來一直認為他可以逃過一死。圖為電影中男女主角纏綿的的一幕。(Getty Images)
1997年12月19日在美國首映的「鐵達尼號」男主角傑克在船難後葬身冰冷的海水中，影迷25年來一直認為他可以逃過一死。圖為電影中男女主角纏綿的的一幕。(Getty Images)

經典電影「鐵達尼號」(Titanic，泰坦尼克號)自1997年12月19日在美國首映以來，許多影迷心裡始終有個疑問：「女主角羅絲為什麼不能在那塊浮板上挪動位置，給傑克騰出空間，讓他脫離冰冷海水，從而活下來呢？」 

針對縈繞在影迷心中的這個疑惑，導演卡麥隆(James Cameron)在整整四分之一個世紀後斬釘截鐵表示：「劇本要傑克死，他就必須死。」

為宣傳新片「阿凡達：水之道」( Avatar: Way of Water)，卡麥隆接受「多倫多太陽報」( The Toronto Sun)訪問時表示，已經委託專家複製電影中的浮板，進行完整的科學分析，好讓「這起爭論平息下來，而且一勞永逸、一了百了。」

「我們找了兩個和凱特·溫斯蕾(Kate Winslet)和李奧納多·狄卡皮歐(Leo DiCaprio)體重相同的特技演員，在他們身上裡裡外外安裝感應器，再把他們放入冰水，測試他們是否能夠透過各種辦法活下來，得到的答案是，他們兩個無法同時活下去，只有一個人能夠倖存。」

根據「太陽報」(The Sun)報導，這項科學實驗已拍成影片，預計明年2月在國家地理(National Geographic)頻道播出，而且重製的最新版鐵達尼號也將安排在明年的情人節當天上映。

卡麥隆強調，「就像羅密歐與朱麗葉，這是一部關於愛、犧牲和死亡的電影，愛是透過犧牲來度量的。」

至於當年飾演傑克和羅斯的演員有什麼看法？在2019年一次MTV採訪中，當狄卡皮歐被問及是否認為浮板可以容納傑克時，一再表示「無可奉告」。

溫斯蕾上周接受廣播節訪問時表示，自己花了很多時間在各項水上運動，所以深知，「如果你讓兩個成年人擠在木板上，會變得很不穩定」、「我認為門板可以容納兩個人，但會發生傾斜，並不是一個可靠的主意。」

影史上第一部票房收入達到10億元的「鐵達尼號」，歷久不衰；卡麥隆希望「也許25年後，我再也不必處理這個問題了。」

好萊塢導演詹姆斯·卡麥隆最近正為新片「阿凡達：水之道」環球宣傳，但許多影迷仍然念...
好萊塢導演詹姆斯·卡麥隆最近正為新片「阿凡達：水之道」環球宣傳，但許多影迷仍然念念不忘他25年前的經典作品「鐵達尼號」的結局。(美聯社)

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