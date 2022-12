鐵達尼號上映25年 名導為影迷解惑為何「傑克必須死」

1997年12月19日在美國首映的「鐵達尼號」男主角傑克在船難後葬身冰冷的海水中,影迷25年來一直認為他可以逃過一死。圖為電影中男女主角纏綿的的一幕。(Getty Images)

經典電影 「鐵達尼號」(Titanic,泰坦尼克號)自1997年12月19日在美國首映以來,許多影迷心裡始終有個疑問:「女主角羅絲為什麼不能在那塊浮板上挪動位置,給傑克騰出空間,讓他脫離冰冷海水,從而活下來呢?」

針對縈繞在影迷心中的這個疑惑,導演 卡麥隆(James Cameron)在整整四分之一個世紀後斬釘截鐵表示:「劇本要傑克死,他就必須死。」

為宣傳新片「阿凡達:水之道」( Avatar: Way of Water),卡麥隆接受「多倫多太陽報」( The Toronto Sun)訪問時表示,已經委託專家複製電影中的浮板,進行完整的科學分析,好讓「這起爭論平息下來,而且一勞永逸、一了百了。」

「我們找了兩個和凱特 ·溫斯蕾(Kate Winslet)和李奧納多·狄卡皮歐(Leo DiCaprio)體重相同的特技演員,在他們身上裡裡外外安裝感應器,再把他們放入冰水,測試他們是否能夠透過各種辦法活下來,得到的答案是,他們兩個無法同時活下去,只有一個人能夠倖存。」

根據「太陽報」(The Sun)報導,這項科學實驗已拍成影片,預計明年2月在國家地理(National Geographic)頻道播出,而且重製的最新版鐵達尼號也將安排在明年的情人節當天上映。

卡麥隆強調,「就像羅密歐與朱麗葉,這是一部關於愛、犧牲和死亡的電影,愛是透過犧牲來度量的。」

至於當年飾演傑克和羅斯的演員有什麼看法?在2019年一次MTV採訪中,當狄卡皮歐被問及是否認為浮板可以容納傑克時,一再表示「無可奉告」。

溫斯蕾上周接受廣播節訪問時表示,自己花了很多時間在各項水上運動,所以深知,「如果你讓兩個成年人擠在木板上,會變得很不穩定」、「我認為門板可以容納兩個人,但會發生傾斜,並不是一個可靠的主意。」