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德桑提斯疫苗立場往陰謀論靠攏 醫界：政治目的錯誤

編譯洪毅／綜合18日電
佛州州長德桑提斯最近改變態度，指責新冠疫苗的言詞比川普還要激烈。圖為德桑提斯在一個環境保護記者會上講話。(美聯社)
佛州州長德桑提斯最近改變態度，指責新冠疫苗的言詞比川普還要激烈。圖為德桑提斯在一個環境保護記者會上講話。(美聯社)

佛州共和黨籍州長德桑提斯(Ron DeSantis)過去一周在新冠疫苗上大幅逆轉過去立場，往反疫苗陰謀論的方向靠攏；德桑提斯此舉可能存有拉攏選民的政治目的，但其效力恐怕有限，至少醫界已有對此不滿的聲音。

華盛頓郵報(WP)報導，直到今年初以前，德桑提斯都是積極的疫苗提倡者，領導佛州政府積極布局疫苗接種，親上各種節目鼓吹疫苗的效力，說疫苗在「拯救生命」；他甚至還曾讚揚過拜登政府讓疫苗接種更為容易。

但是在共和黨支持者之間，存在一股不容小覷的極右翼反疫苗者，儘管疫苗是在川普任內研發推出，當時的政府也積極展開接種；但是去年12月，當川普說出他已經接種補強針後，底下爆出的卻是一片噓聲。

似乎也是從那時開始，德桑提斯對疫苗的積極態度開始轉向保守，例如在今年1月時，拒絕表態是否已接種補強針；今年9月，他又任命反對未成年人接種疫苗的拉達波(Joseph Ladapo)為佛州公衛廳長。

儘管未成年人不應接種疫苗的研究已遭到學界普遍駁斥，但在本月14日的會議上，拉達波繼續談它，然後德桑提斯宣布由他領導一個新的防疫小組，小組成員的觀點許多與公衛界主流不合，例如一名主張廠商隱匿疫苗副作用的醫生。

德桑提斯此舉，可能有拉攏反疫苗選民的意味，前愛達荷州州長李睿德(Brad Little)的公衛顧問帕忒(David Pate)表示，德桑提斯不是反疫苗者，他只是出於政治目的，儘管這付出了損害公衛專業權威的代價。

目前美國75%的成年人至少接種過一劑疫苗，包括占大多數的共和黨人；報導指出，德桑提斯此舉，有可能嚇跑黨內溫和派或是獨立選民。

醫界已有對此不滿的聲音，布朗大學流行病學教授珍妮佛‧諾佐(Jennifer Nuzzo)表示，德桑提斯建置了一個全國性平台，而那個平台正在讓疫苗的安全性受到質疑，既可能影響疫苗的公信力，還可能傷害佛州如年長者等高風險群。

疫苗 德桑提斯 佛州

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