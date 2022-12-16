提高亞裔申請獎學金 答問卷抽100元禮卡

「美國獎學金」目前正在線上針對年齡在16至22歲的學生進行問卷調查，參加者有機會獲得價值100元的Visa金融卡。(截自線上民調網頁)

為了幫助亞太裔獲得更多申請獎學金機會，全美最大非營利私營教育 組織「美國獎學金 」(Scholarship America)目前正在線上針對年齡在16至22歲的學生進行問卷調查，只要回答簡單的背景問題，就有機會能夠獲得價值100元的Visa 金融卡，歡迎踴躍參加。

該項問卷調查由「美國獎學金」與Anonymous Foundation合作，針對亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民(AANHPI)學生問卷調查，只要年齡在16至22歲，目前正就讀大學或未來有計畫進入大學就讀，就可以參加線上答問，分享自身經驗。

參與問卷調查者須提供電子郵件、居住地郵遞區號、年齡、性別、種族等背景資訊，另外還有像是家中教育程度、語言程度、使用母語、家庭年收入等資訊；參加者還需回答像是「是什麼動機鼓勵你讀大學」以及「當決定如何支付大學學費時，家人的意見占比」等簡單問題，整個問卷約僅需10分鐘即可完成，在完成提交答案後，就能夠參加抽獎，獲得價值100元的Visa金融卡。

主辦方強調，任何參加問卷調查的學生將不會影響或增加任何申請「美國獎學金」獎學金的機會，問卷調查內容也將不會分享給其他機構，除非受到法律要求；參加問卷調查者將可以獲得抽獎機會，主辦方將以隨機抽籤方式選出中獎者，並於明年1月31日以電郵方式通知；每人僅能參加一次抽獎。

線上問卷網址為https://reurl.cc/EXWQRv，更多資訊及主辦方訊息則可上https://scholarshipamerica.org/查詢。