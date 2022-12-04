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馬斯克揭露內部文件：推特高層封鎖拜登兒子杭特「筆電門」醜聞

編譯盧炯燊／綜合3日電
拜登總統兒子杭特(中)與家人上月30日出席白宮的國家聖誕樹點燈儀式。(美聯社)
拜登總統兒子杭特(中)與家人上月30日出席白宮的國家聖誕樹點燈儀式。(美聯社)

推特(Twitter)新老闆、全球首富馬斯克(Elon Musk)2日轉發了一系列推文，揭露了公司的內部文件，標籤為「推特文件」(Twitter files)。文件顯示推特前任管理層在2020年總統大選期間，刻意埋沒或封鎖民主黨總統候選人拜登兒子杭特(Hunter Biden)筆記本電腦內的信息和相關內容，這個醜聞即所謂「筆電門」。

在馬斯克轉發這些推文之前，知名獨立記者泰比(Matt Taibbi)在推特大爆推特高層壓制傳播杭特「筆電門」內容，阻止人們在推特上發布相關貼文和討論。他表示相關故事是來自推特的「數千份內部文件」。

泰比的消息顯然是來自馬斯克提供的內部文件，而馬斯克其後形容泰比發表相關推文實在是「太棒了」。

馬斯克3日晚再推文痛批主流新聞媒體包括紐約時報、華盛頓郵報等對此事至今一字不報。

紐約郵報(New York Post)曾在2020年一則新聞中，報導杭特是如何介紹烏克蘭商人給時任副總統的爸爸，即現任總統拜登。在報導發布後不久，推特指出對駭客盜取的資料內容感到擔憂，於是封鎖相關報導。

當時拜登、他的盟友和前情報官員更聲稱，有關報導很可能是俄羅斯的虛假信息，並涉及時任總統川普。根據泰比的說法，當時競選總統的拜登團隊要求推特屏蔽有關川普的內容。

推特當時刪除了鏈接到該故事的鏈接，將它們標記為不安全，同時阻止直接發送該故事的能力。 推特團隊對此解釋，杭特筆記本電腦材料屬於其「駭客材料政策」內。

泰比指出，推特以前的管理階層偏袒民主黨，這種偏袒立場最先在基層出現，當蔓延到管理階層的頂端時為時已晚。

對於推特壓制傳播杭特的筆記本電腦材料，內部雖然有人提出質疑及擔憂，包括時任全球傳播副總裁博爾曼(Brandon Borrman)。但推特副總法律顧問貝克(Jim Baker)說，「謹慎是必要的，因為有理由假設故事中報導的材料被駭客入侵。」

馬斯克收購推特後，愈來愈有跡象顯示他與政治右翼更加緊密結盟，早前在期中選舉建議投票支持共和黨，現在再次推動杭特的故事，重新成為人們關注的焦點。

推特 馬斯克 拜登

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