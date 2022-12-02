我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美檢方請求「駁回指控」孟晚舟 結束美中緊張段落

買VR眼鏡被拒 密爾瓦基10歲男童開槍殺了媽媽

想找「殺手」工作嗎？紐約市急徵「滅鼠沙皇」

編譯湯淑君／綜合外電
紐約市苦於老鼠橫行霸道，正徵求有能力減輕鼠患的總司令，也就是所謂的「滅鼠沙皇」。(美聯社)
紐約市苦於老鼠橫行霸道，正徵求有能力減輕鼠患的總司令，也就是所謂的「滅鼠沙皇」。(美聯社)

紐約市苦於老鼠橫行霸道，正徵求有能力減輕鼠患的總司令，也就是所謂的「滅鼠沙皇」。但這職位並非常人所能勝任，必備條件是「與紐約市打死不退的鼠輩人口抗戰的拚勁和決心」，而且必須具有「殺手本能」。

財經網站MarketWatch報導，根據紐約市徵才告示，這個職務年薪介於12萬與17萬美元之間，工作內容項目列出長長一大串，從擬訂「強有力滅鼠策略」到成為「本市門面」都有。

職缺告示上說：「紐約市的老鼠擁有傳奇性的生存技能，但本市當家的不是牠們，而是我們。」

近幾個月來，紐約市鬧鼠患由來已久，近幾個月來問題愈發嚴重。一些人士認為，隨著這個大蘋果市走出新冠肺炎疫情的陰影，市區蓋新大樓的建案暴增，整地、挖土等活動頻繁，逼得鼠輩四處流竄。

紐約市病蟲害管理官員Timothy Wong接受「病蟲害防治科技」網站訪問時說：「牠們的家園受到侵擾。」

另一大因素是：紐約市在疫情時代鼓勵戶外用餐，允許餐廳設置有遮雨棚的露天座位區，以容納不願在室內用餐以免染疫的顧客。有些人士認為，這些戶外設施較容易引來老鼠。

紐約市最近立法通過抗鼠患計畫，包括一項專門針對營建工地管理的法案。

紐約市長亞當斯說：「市街上沒有老鼠，對維護鄰里健康活力和促進本市經濟復甦至關重要。」

有意應徵紐約市「滅鼠沙皇」職位者，必須留意是否符合幾項資格，包括：必須是紐約市居民，而且根據職缺公告，也必須證明自己「在政策、都市計畫、專案管理、營運或治理方面都有經驗」。

此外，應徵者還必須具備適合此職務的一些人格特質：「勇猛鬥士的態度、足智多謀的幽默，以及屌打鼠輩的霸氣」。

紐約市 疫情 亞當斯

上一則

網紅把高爾夫球打進大峽谷 只被罰285元 網友炸鍋

延伸閱讀

關雷克島監獄 治安恐再惡化

關雷克島監獄 治安恐再惡化
違法刪公校預算 市府上訴獲勝

違法刪公校預算 市府上訴獲勝
紐約市資優班申請開跑 幼兒園12月7日起受理

紐約市資優班申請開跑 幼兒園12月7日起受理
精神病患警可強制送醫 紐約市公益維護人批「綁架」

精神病患警可強制送醫 紐約市公益維護人批「綁架」

熱門新聞

已故網路鞋商Zappos華裔執行長謝家華。(美聯社)

法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣

2022-11-28 09:29
聯邦能源部員工布林登(Sam Brinton)。(圖截取自能源部)

機場偷行李遭重罪起訴 能源部高層官員遭停職

2022-11-30 09:07
一名婦人使用的美白面霜汞含量嚴重超標，因而喪失部分視力。示意圖。(Photo by Nati Melnychuk on Unsplash)

CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機

2022-11-29 09:24
饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特。(美聯社)

肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」

2022-11-25 11:11
抖音(TikTok)華裔用戶史蒂芬妮(Stephanie)。(截取自抖音用戶@lycheemarteenee)

影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯

2022-11-24 15:20
前總統川普。美聯社

影／饒舌歌手肯爺說要選2024總統 遭川普當面大罵

2022-11-25 11:39

超人氣

更多 >
耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣

耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣
女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」

女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」
6個理由…或許你喜歡山姆俱樂部勝過好市多

6個理由…或許你喜歡山姆俱樂部勝過好市多
網友大推 好市多這款冷凍披薩爆紅

網友大推 好市多這款冷凍披薩爆紅
江澤民遺體運抵北京 習近平接機三鞠躬

江澤民遺體運抵北京 習近平接機三鞠躬