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阿茲海默藥30年來重大突破 可延緩類澱粉蛋白堆積

記者張聲肇／綜合報導
衛材製藥和生物基因兩家公司合作研發的阿茲海默症藥 lecanemab，經臨床試驗證明能有效延緩患者腦部類澱粉蛋白的累積，這是30年來失智症研究的一大突破。(美聯社)
衛材製藥和生物基因兩家公司合作研發的阿茲海默症藥 lecanemab，經臨床試驗證明能有效延緩患者腦部類澱粉蛋白的累積，這是30年來失智症研究的一大突破。(美聯社)

衛材製藥(Eisai Co)和生物基因(Biogen)兩家公司合作研發的阿茲海默症藥 lecanemab(依肯內馬卜)可有效延緩患者腦部類澱粉蛋白的累積，這是30年來失智症研究的一大突破，讓研究人員可對另一致病蛋白tau蛋白加緊試驗。

這兩家企業9月發布臨床試驗成效，說Iecanemab能在18個月內，減緩27%類澱粉蛋白累積的速度。類澱粉蛋白累積會造成腦部塊狀，和tau蛋白一樣，是目前醫學界認定的阿茲海默症兩大「罪魁」。醫學界認為，如果這兩大致病蛋白質可以清除，就可延緩甚至阻止失智現象。

衛材和生基29日在舊金山阿茲海默症臨床試驗會議上，對前述試驗提出詳細的報告。食品暨藥物管理局(FDA)預定1月初決定是否核准Iecanemab上市。若核准，研發商將進一步申請「完整上市許可」，方便保險業界研判是否納入醫療保險給付範圍。

該藥物的臨床試驗項目是清除或預防腦部血塊累積，到目前為止，有兩名試驗對象死亡，業界分析師認為，這兩個案例應不致於影響FDA的決定。

哈佛醫學院阿茲海默研究員暨神經學家史波靈( Reisa Sperling)說，Iecanemab取得的進展，鼓舞研發人員朝「同時進攻類澱粉蛋白和tau蛋白」方向前進。

tau蛋白是一種微管相關蛋白，人年老時，它會在人腦的記憶中樞(medial temporal lobe)逐漸累積。研究發現，阿茲海默患者腦部類澱粉蛋白累積越多，越容易促成急速增生，在腦細胞內形成「毒叢」，最後殺死腦細胞。

美國愛滋海默患者有600多萬人，每年造成60億元經濟損失，若無良藥出現，預估到2050年，人數將倍增到1270萬，經濟負擔將近1兆元。

衛材製藥和生物基因合作研發的阿茲海默症藥依肯內馬卜有效延緩患者腦部類澱粉蛋白的累...
衛材製藥和生物基因合作研發的阿茲海默症藥依肯內馬卜有效延緩患者腦部類澱粉蛋白的累積，是30年來失智症研究的一大突破。圖為生物基因公司商標。(路透)
衛材製藥公司商標。(路透)
衛材製藥公司商標。(路透)

醫學 阿茲海默症 醫療保險

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