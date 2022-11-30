阿茲海默藥30年來重大突破 可延緩類澱粉蛋白堆積
衛材製藥(Eisai Co)和生物基因(Biogen)兩家公司合作研發的阿茲海默症藥 lecanemab(依肯內馬卜)可有效延緩患者腦部類澱粉蛋白的累積，這是30年來失智症研究的一大突破，讓研究人員可對另一致病蛋白tau蛋白加緊試驗。
這兩家企業9月發布臨床試驗成效，說Iecanemab能在18個月內，減緩27%類澱粉蛋白累積的速度。類澱粉蛋白累積會造成腦部塊狀，和tau蛋白一樣，是目前醫學界認定的阿茲海默症兩大「罪魁」。醫學界認為，如果這兩大致病蛋白質可以清除，就可延緩甚至阻止失智現象。
衛材和生基29日在舊金山阿茲海默症臨床試驗會議上，對前述試驗提出詳細的報告。食品暨藥物管理局(FDA)預定1月初決定是否核准Iecanemab上市。若核准，研發商將進一步申請「完整上市許可」，方便保險業界研判是否納入醫療保險給付範圍。
該藥物的臨床試驗項目是清除或預防腦部血塊累積，到目前為止，有兩名試驗對象死亡，業界分析師認為，這兩個案例應不致於影響FDA的決定。
哈佛醫學院阿茲海默研究員暨神經學家史波靈( Reisa Sperling)說，Iecanemab取得的進展，鼓舞研發人員朝「同時進攻類澱粉蛋白和tau蛋白」方向前進。
tau蛋白是一種微管相關蛋白，人年老時，它會在人腦的記憶中樞(medial temporal lobe)逐漸累積。研究發現，阿茲海默患者腦部類澱粉蛋白累積越多，越容易促成急速增生，在腦細胞內形成「毒叢」，最後殺死腦細胞。
美國愛滋海默患者有600多萬人，每年造成60億元經濟損失，若無良藥出現，預估到2050年，人數將倍增到1270萬，經濟負擔將近1兆元。
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